Maria De Filippi, ecco perché non ha mai avuto figli: la rivelazione anni dopo

Maria De Filippi, dopo anni svelata la ragione per la quale non ha avuto figli. La rivelazione inaspettata lascia i fan di sasso. E chi se lo aspettava?

La regina di Canale 5, Queen Mary, risponde una volta e per tutte alla curiosità dei suoi fan. Ecco perché non ha avuto figli naturali. La risposta vi sorprenderà.

Maria De Filippi, queen della televisione italiana

Non passa un solo giorno senza che i telespettatori Mediaset non vedano sul loro schermo Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo è tra le conduttrici più seguite e amate della televisione italiana.

Da tanti anni è al timone di programmi che hanno scritto la storia della TV e che continuano, dopotutto, ad avere ancora uno straordinario successo. Pensate che sono già ben venticinque anni che Uomini e Donne va in onda e più di 20 anni che Amici sforna talenti grazie alla De Filippi.

Per non parlare poi di C’è posta per te che è più recente, anche se poi non tanto dato che va in onda dal 2000. Maria De Filippi è una donna dal talento straordinario, un’imprenditrice di successo ma anche una moglie e una mamma meravigliosa.

A proposito della sua famiglia, tutti si sono sempre chiesti come mai la consorte di Maurizio Costanzo non abbia avuto figli naturali. Dopo anni svelato il mistero e a parlare è proprio lei.

Perché la conduttrice non ha avuto figli naturali

Maria De Filippi da tanti anni è sposata con Maurizio Costanzo. Nel 1995, il giornalista e la presentatrice sono convolati a nozze. Fidanzatisi nel 1990, hanno coronato il loro sogno d’amore 5 anni più tardi. Si sono sposati a Roma con la benedizione di Francesco Rutelli che al tempo era sindaco della capitale. Nel 2002, Maria De Filippi è diventata mamma di Gabriele che era diventerà poi ufficialmente suo figlio con la legalizzazione delle pratiche di adozione nel 2004.

Gabriele dunque, non è figlio naturale della famosa coppia televisiva. Come mai la conduttrice non ha messo al mondo dei bambini? A svelare l’arcano è lei stessa in una intervista toccante.

Tante volte i fan della De Filippi si sono posti questa domanda ma la conduttrice di Uomini e Donne ha sempre mantenuto il riserbo più totale sulla sua vita privata. Finalmente, dopo tempo, decide però di svelare il mistero e raccontare tutta la verità.

Maria De Filippi ha dichiarato che non ha mai avuto nessun problema fisico o fisiologico che le impedisse di avere bambini ma che da sempre nel suo cuore e nella sua testa, c’era l’intento di fare qualcosa per aiutare i più bisognosi, le persone più fragili.

Ed ecco dunque la decisione di non procreare ma di ricorrere all’adozione. Gabriele è stato il gesto d’amore più grande fatto dalla conduttrice. Mamma e figlio hanno un rapporto fantastico: Maria De Filippi vive per suo figlio e Gabriele impazzisce per la sua mamma.

Sapete che i due lavorano anche insieme? Gabriele fa parte infatti della redazione di Uomini e Donne e aiuta anche il papà Maurizio con la scrittura e l’organizzazione del programma che ha reso celebre il noto giornalista televisivo, per l’appunto il Maurizio Costanzo show.

Aveva 10 anni Gabriele quando è entrato nelle vite di Maria e Maurizio. La sua esistenza da allora è cambiata per sempre. A differenza della De Filippi che è mamma soltanto di Gabriele, Maurizio Costanzo invece ha altri figli avuti da una precedente relazione sentimentale: Camilla, che è una autrice televisiva e sceneggiatrice e Saverio che è un produttore televisivo, cinematografico e regista affermatissimo.

I figli che Costanzo ha avuto da un’altra donna, vanno molto d’accordo con Maria De Filippi e con Gabriele. D’altronde, è impossibile non voler bene alla regina di Canale 5. Queen Mary sa come farsi amare proprio da tutti.