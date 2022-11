Altra tegola per la Francia, Benzema salta il mondiale

Si complica la situazione per la Francia di Didier Deschamps, oltre a Pogba, Kante e Nkunku infatti i campioni del mondo dovranno rinunciare anche a Benzema, il pallone d’oro in carica ha riportato un infortunio muscolare e salterà cosi il suo secondo mondiale consecutivo



Brutte notizie per la Francia, Karim Benzema si è sottoposto ad esami strumentali dopo il fastidio accusato agli allenamenti ed i risultati hanno evidenziato un problema muscolare, il pallone d’oro non parteciperà al Mondiale.

Aumentano i problemi per Didier Deschamps che dovrà difendere il titolo vinto nel 2018 con tantissime assenze pesanti.

Tanta sfortuna per il numero 9 del Real Madrid che dopo una stagione sontuosa salterà l’appuntamento più atteso per un improvviso infortunio muscolare.

Quella in Qatar sarà la prima coppa del mondo senza il pallone d’oro in carica dal 1978, l’ultima volta infatti Allan Simonses, dopo aver conquistato il titolo individuale non riuscì a qualificarsi per il mondiale con la sua Danimarca.



“In my life I have never given up… but tonight I have to think of the team as I have always done so reason tells me to leave my place to someone who can help our group to make a great world cup. Thank you for all your messages of support”. Karim Benzema. pic.twitter.com/uKC1upPMWX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2022

Benzema lascia il ritiro, per lui niente mondiali

Si conclude nel peggiore dei modi la stagione esaltatante di Karim Benzema, il francese salterà il suo secondo mondiale consecutivo per un problema muscolare e potrà tornare in campo soltanto nel 2023.

In attacco ora il titolare sarà inevitabilmente Olivier Giroud che dovrebbe completare il tridente offensivo insieme a Mbappè e Griezmann.



Vedremo ora quali saranno le scelte del tecnico francese che potrebbe decidere di aggregare al gruppo il calciatore del Manchester United Martial.

La Francia difenderà il titolo vinto nel 2018 senza Pogba e Kante, calciatori fondamentali nel centrocampo di Deschamps.

Nonostante le assenze i Blues rimangono senza dubbio una delle squadre favorite per la vittoria in Qatar anche se tanto dipenderà da Mbappè, il fenomeno del Paris Saint Germain infatti dovrà letteralmente caricarsi sulle spalle l’attacco francese dimostrandosi definitivamente maturato e pronto per prendersi la scena.

La Francia farà il suo esordio nel torneo nella serata di martedì quando sfiderà l’Australia nel primo match valido per il Gruppo D, girone che sarà completato da Danimarca e Tunisia ed in cui i francesi hanno l’obiettivo di chiudere al primo posto.