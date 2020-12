News

Cronaca

Terremoto 6.4 in Croazia, avvertito anche in Italia: forte scossa anche a Verona

Terremoto 6.4 in Croazia, avvertito anche in Italia: forte scossa anche a Verona Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro nella zona del Veronese, è stata avvertita alle ore 15.36 in molte zone del Nord Italia