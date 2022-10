Terremoto a Windsor, scatta la revoca di Re Carlo: chi potrebbe restare senza titolo

By

Re Carlo III ha le idee chiare: potrebbe scattare la revoca del titolo per queste due persone reali. Ecco chi sono.

Lo abbiamo conosciuto come uomo spiritoso e simpatico, ma non tutti i sudditi erano a conoscenza del fatto che il Re Carlo III avesse un “lato spietato”. A seguito della morte della Regina Elisabetta II, il figlio Carlo si è trovato ad assumere numerose responsabilità ed a fare fronte agli impegni imposti dalla monarchia inglese. C’è molta preoccupazione a Palazzo per la troppa tensione e preoccupazione che interessa il sovrano d’Inghilterra. Troppe responsabilità che si stanno ripercuotendo anche sullo stato di salute fisica di Carlo III.

Le stesse foto scattate al Re lo immortalano con le mani gonfie e piene di edemi. Si tratta di qualche problema alla pressione sanguigna o qualche patologia cardiologica? Al momento non si hanno informazioni ufficiali in merito allo stato di salute di Carlo. Quello che è certo è che il Re d’Inghilterra è già stressato per le troppe responsabilità ed impegni da monarca.

Cosa sta succedendo a Re Carlo III? Ad irritare ancora di più il monarca inglese è la situazione ed i rapporti con il figlio Harry e con la moglie Meghan. Ci sono diverse fonti e rumors che parlano di una possibile revoca del titolo a Harry ed alla moglie americana. È un colpo di scena pazzesco che sta sorprendo sempre di più i sudditi britannici. Secondo quanto riferito dai tabloid inglesi, Re Charles III sarebbe davvero stufo dei continui attacchi da parte di Harry e della Duchessa del Sussex.

Re Carlo III contro i Duchi del Sussex?

Non sono di certo nuove le ostilità e i continui litigi tra la Casa Reale e i Duchi del Sussex. Ma, stavolta, sembra che Re Charles III abbia perso del tutto la pazienza e sembra essere deciso a non perdonare il figlio Harry e la moglie Meghan. La finalità del Re è quella di preservare la buona reputazione della royal family e di evitare continui attacchi e critiche dagli Stati Uniti d’America. È la giornalista Katie Nicholl a mettere in evidenza la spietatezza di Re Charles III. Si tratta di un lato che non tutti erano a conoscenza e che ci ha colto di sorpresa.

Re Charles III è deciso: ecco cosa vuole fare

Le ostilità tra Harry e la moglie e la Royal Family sono oramai una routine quotidiana. Stavolta, King Charles III sembra davvero deciso e ha le idee veramente chiare. Inoltre, sembra essere davvero intenzionato a non tornare indietro. Ha preso una decisione e non vuole cambiarla assolutamente. In fin dei conti il figlio Harry e la moglie Meghan sono dei ribelli perché hanno deciso di allontanarsi da Buckingham Palace e andare a vivere negli Stati Unito d’America.

Il re Charles è stufo della situazione di ostilità che hanno incrinato i rapporti con il figlio ed è convinto a revocare il titolo ai Duchi del Sussex. Non si tratta di una minaccia, ma di una vera e propria possibilità non remota dal momento che le critiche continuano a provenire dall’oltreoceano.