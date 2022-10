Infissi in alluminio sporchi e pieni di muffa, come pulirli in un batter d’occhio

Quando gli infissi in alluminio sono sporchi e pieni di muffa, c’è solo un modo per pulirli perfettamente e senza spendere un capitale.

Abbiamo installato degli infissi in alluminio per la casa, ma dopo qualche tempo si è formata la muffa e sono completamente sporchi. Purtroppo accade, non solo per una manutenzione non corretta ma anche perchè l’umidità e la condensa non aiutano a mantenere le strutture sempre come nuove. Per non ricorrere ai classici prodotti con ingredienti chimici, c’è un rimedio validissimo che elimina la muffa e pulisce perfettamente questi infissi in alluminio. Pronti a scoprire di cosa stiamo parlando?

Infissi in alluminio: condensa e muffa sono i nemici numero uno

Prima di vedere come risolvere il problema della muffa sugli infissi in alluminio, oltre che lo sporco è bene fare un passo indietro per capire che cosa possa provocare tutto questo. All’interno e all’esterno di ogni abitazione si crea la condensa, contenuta nell’acqua che si trasforma in gas.

L’acqua nell’aria aumenta sempre di più insieme alla temperatura interna o esterna, considerando che in casa in inverno si tende a lasciare le finestre chiuse e non areare mai gli ambienti.

In un ambiente, in linea generale, si parla di una temperatura di 20° e l’umidità che raggiunge sino al 60%. È quindi fondamentale installare degli infissi in alluminio che possano preservare le temperature, non produrre condensa ulteriore e poi sviluppare la muffa che rovina tutto.

La condensa è una manifestazione comune e si crea durante il giorno e normali attività quotidiane:

Quando si cucina

Quando si fa il bagno o la doccia

Quando i panni vengono stesi nello stendino in una delle stanze della casa

Con la lavastoviglie e la lavatrice aperta

Con alcune piante che producono vapore acqueo.

Oltre alla condensa e allo sporco che si accumula, man mano si può vedere anche la muffa intorno agli infissi. In questo caso è probabile che il processo di condensa sia andato oltre il normale lavoro, ma anche che gli infissi non sono stati installati in maniera corretta.

Come pulire gli infissi in alluminio: il rimedio che elimina anche la muffa

Quando gli infissi in alluminio sono pieni di muffa e sporchi è il momento di intervenire. Ovviamente, il consiglio è quello di pulire correttamente gli infissi almeno due volte al mese e fare in modo che in casa non si crei la muffa (soprattutto se si abita in un luogo umido).

Tuttavia, gli infissi in alluminio sono tra i più resistenti e vengono scelti anche per gli ambienti grandi. Con il tempo, come anticipato, si ingialliscono e si crea la muffa.

Il rimedio naturale perfetto per eliminare lo sporco e la muffa è l’aceto di vino bianco. Come procedere?