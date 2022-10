I 3 segni più cattivi dello zodiaco: meglio stare sempre alla larga da loro

Appassionati di Zodiaco? Forse non sapete che sono questi i 3 segni più cattivi di tutta la ruota. Meglio non averli mai contro.

Pensavate di sapere tutto sui segni dello zodiaco? Non si tratta solo di alcune caratteristiche che si ritrovano nelle varie persone, ma tratti che evidenziano un soggetto in tutto e per tutto. Ci sono 12 personalità diverse che vengono arricchite da altri fattori, come gli ascendenti e la posizione della Luna del segno. A tutto questo si aggiungono le case di appartenenza, con le posizioni dei pianeti al momento della nascita e le influenze date da tutto il Tema Natale. Tra le caratteristiche da non sottovalutare c’è anche la cattiveria e questi sono i 3 segni più cattivi dello zodiaco.

Segni zodiacali: quali sono i fattori che influenzano il carattere?

Quando si nasce, gli appassionati di segni zodiacali e oroscopo sono soliti a segnarsi anche l’orario preciso di registrazione. La data e l’orario sono fondamentali per ottenere il Tema Natale che offre un ricco ventaglio di caratteristiche che compongono interamente il carattere, modi di fare e di essere di un individuo.

Non basta sapere quale sia il segno di appartnenza e di nascita, perché si dovrà anche osservare quali siano i fattori predominanti di un ascendente e dei vari pianeti posizionati in un determinato segno (sempre a quell’orario e in quella data).

È un insieme affascinante e interessante, per questo ogni persona è diversa da un’altra. È anche vero che le persone che appartengono ad un determinato segno zodiacale possono ritrovare caratteristiche similari. Ci sono i segni buoni e quelli lunatici, ci sono quelli concreti e i sognatori così come esistono quelli cattivi: da questi tre è meglio stare alla larga sin da subito.

I 3 segni più cattivi dello zodiaco

I 3 segni più cattivi dello zodiaco hanno un carattere molto difficile da interpretare. Spesso e volentieri ci si ritrova a dar loro ragione per non iniziare una guerra infinita, che tanto vincerebbero senza fatica.

Se due di questi sono concreti e fermi nelle loro decisioni, uno è impensabile perché apparentemente molto buono e sognatore. I 3 segni zodiacali cattivi sono:

Scorpione

Carattere forte e deciso, viene considerato come il segno più cattivo di tutto lo zodiaco. Chi è nato sotto questo segno ha una personalità forte, complessa ed enigmatica che si spinge ad essere anche molto spietato. Lo Scorpione è di indole calma e gentile, ma nel momento in cui viene tradito (in ogni senso possibile) mette in atto la sua vendetta sino a quando non vede cadere il nemico. Questa potrebbe anche essere meditata nel tempo fino a quando non è pronto a pungere e godere per il risultato ottenuto.

Cancro

Apparentemente buono e docile, il segno del Cancro è lunatico oltre che pensieroso. La sua cattiveria è data dalla provocazione delle persone che ha intorno: diventa crudele e spietato tanto che nessuno può fermarlo in quel momento. Un Cancro che si sente minacciato è capace di reazioni inaspettate con parole che feriscono il suo avversario, lasciandolo al tappeto.

Capricorno

Concreto e silenzioso, gran lavoratore e amante della famiglia. Razionale e perfezionista, ama avere il pieno controllo di persone e situazioni. Nel momento in cui vuole raggiungere un obiettivo non si fa scrupoli e fa uscire la sua innata cattiveria. Ricordate sempre che un Capricorno rinuncia ad un rapporto duraturo nel tempo pur di ottenere successo ed è altamente vendicativo.