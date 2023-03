Terremoto a Perugia, altra scossa di magnitudo 4,6

Sono state due finora le scosse di terremoto a Perugia, una nella serata di oggi più potente della prima, di magnitudo 4,6.

Due scosse in due zone diverse nei pressi di Umbertide. A Perugia la prima scossa è stata di 4.4, poi di 4.6 in serata, mentre dopo la seconda scossa si sono avvertite diversi piccoli sismi attorno all’epicentro, con un massimo di 3.9 gradi sulla scala Richter e un minimo di 2.1. Paura per gli abitanti, riversatiti per strada e scuole chiuse, così come le università.

Terremoto a Perugia: un’altra scossa alle 20 di magnitudo 4,6

Tremano i palazzi anche nel centro del capoluogo umbro. A Perugia un’altra scossa di terremoto, nella serata di oggi, ha spaventato la popolazione dopo la prima arrivata nel pomeriggio. Tutto era iniziato con un sisma di 4.4 gradi sulla scala Richter, intorno alle 16:05. Una scossa molto forte, come riferito dall’Istituto nazionale di geofisica.

L’epicentro del terremoto è stato a Umbertide, piccolo comune a nord di Perugia. Secondo quanto affermato dal sindaco del borgo, Luca Carizia, tanti i cittadini nel pomeriggio ad abbandonare le proprie abitazioni per paura dopo le scosse, viste le oscillazioni dei palazzi. Un boato, raccontano i testimoni, nel bel mezzo del pomeriggio. “Ho sentito un forte boato come un tuono fortissimo – spiega un abitante di Perugia intervistato dalla cronaca locale – poi un’oscillazione lunga“.

Un altro cittadino, un anziano, ha mostrato alcuni piccoli danni nella sua abitazione. Nulla di grave fortunatamente, ma tanto spavento per i cittadini del piccolo comune in provincia di Perugia: “Qui sisma fortissimo“. Nel capoluogo intanto sono state chiuse le scuole e le lezioni all’Università sono state sospese, e anche l’Università per stranieri è stata chiusa.

Ma alle 20 circa, uno sciame sismico ha colpito ancora Umbertide. Poche ora fa infatti una scossa, poco più forte della prima, ha scosso l’Umbria. Stavolta di 4.6 gradi, mentre a seguire altre piccole scosse sono state registrate, prima di 3.9 poi di lieve entità, fino a 2.1.

Nessun danno segnalato dopo le scosse nella zona di Perugia