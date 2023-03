Come rimuovere le macchie di caffé senza muovere 1 dito: non serve la lavatrice

Le macchie di caffè non vanno via in alcun modo? Ci sono rimedi che in pochi conoscono da applicare: spariranno in pochi secondi.piante velenose

Ostinate e durature, le macchie di caffè penetrano lungo le trame dei tessuti e sono difficilissime da eliminare. Grazie agli esperti del pulito si è scoperto che con pochi rimedi naturali si può dire addio alle macchie senza accendere la lavatrice. Sono tutti i classici metodi della nonna, da usare ogni giorno per salvare capi e tessuti dalle macchie. Scopriamoli insieme.

Macchie di caffè, i rimedi naturali per eliminarle

Il caffè è una delle bevande più bevute e amate nel mondo. Tuttavia, una piccola disattenzione potrebbe trasformarsi in un dramma con le macchie sui vestiti o sulla tovaglia. La prima cosa che di norma viene in mente è mettere il tessuto in lavatrice, oppure pre trattarlo con la candeggina rischiando di rovinarlo per sempre.

Come fare? Gli esperti del pulito hanno individuato una serie di rimedi naturali, ottimi per eliminare la macchia senza dover accendere la lavatrice.

La procedura per eliminarle

È facilissimo eliminare una macchia sul vestito se è di caffè. Le nonne consigliano di usare l’aceto di mele che grazie alle sue proprietà sgrassanti e smacchianti, riporta il tessuto ad essere come nuovo.

La miscela si prepara con due cucchiai di aceto di mele e sei di acqua, lasciando riposare per cinque minuti. Versare in un contenitore con lo spruzzino e poi vaporizzare sulla macchia.

Con l’aiuto di uno spazzolino strofinare la macchia sino a quanto non sarà scomparsa definitivamente.

Un altro rimedio naturale è il Sapone di Marsiglia, che si usa direttamente sulla macchia dopo averlo inumidito. Strofinare e poi lasciare agire per circa mezz’ora, risciacquando abbondantemente.

Tappeti e tovaglie, come dire addio alle macchie di caffè?

Se è il tappeto ad essere vittima del caffè, allora i rimedi naturali da usare sono differenti. Per esempio, l’acqua frizzante è una vera alleata per eliminare il problema. Basterà versarne un pochino sulla macchia e poi strofinare con l’aiuto di un panno sino a quando non sbiadirà completamente.

Anche il limone è un ingrediente ottimo per questo tipo di uso, in aggiunta al sale fino. Il succo del limone con un pochino di sale crea un composto omogeneo da applicare sulla macchia. Strofinare e poi risciacquare.

Sulla tovaglia succede spesso e volentieri. In base al tessuto si potrebbe usare dell’acqua ossigenata da applicare sulla macchia. Lasciare agire e poi mettere la tovaglia a mollo in una bacinella con dell’acqua calda. Dopo 60 minuti la macchia sarà sparita come per magia. Ovviamente, questo rimedio è da usare solamente per le tovaglie di colore bianco.

Un altro rimedio è il bicarbonato di sodio, sempre presente nelle case e usato in ogni situazione.

Basterà creare una sostanza cremosa con l’aiuto dell’acqua e poi applicarla sulla macchia che si è creata sul pavimento. Lasciare agire pochi minuti e strofinare con uno spazzolino. Il risultato? Addio macchia.