Terremoto a corte, Carlo III gli ha tolto il titolo: è rimasto fuori da Buckingham

Carlo III è inarrestabile e crea l’ennesimo terremoto a Palazzo decidendo di togliere a lui questo titolo: non c’è più posto a Buckingham.

Terremoto a Palazzo, con un Re Carlo III che toglie a tutti i titoli e prende decisioni che negli ultimi anni nessuno aveva osato fare. L’incoronazione di maggio è vicina e tal proposito sembra che il nuovo Sovrano voglia fare piazza pulita di alcuni membri dello staff. Lasciando un attimo da parte il fatto che lo stia facendo anche con i membri della sua famiglia, c’è un personaggio che è stato tolto perché per lui non c’è più posto.

Chi è stato fatto fuori da Buckingham Palace?

Re Carlo III sembra proprio non avere dubbi e vuole dare al Palazzo aria fresca e novità che non passeranno di certo inosservate. Tra i tanti cambiamenti che si stanno susseguendo in queste ore, c’è sicuramente quella più importante che riguarda il Principe Andrea. Il fratello del Re non solo non avrà più un ufficio nel Palazzo Reale e non potrà più nemmeno ricevere la posta. Poi c’è Harry che è il secondogenito che in qualche modo sta facendo discutere con il suo docu-film su Netflix e che sicuramente farà altrettanto con l’uscita del suo libro Spare.

Un altro volto visto e amato da tempo ha visto il suo titolo essere passato ad un’altra persona. Ma a tutto c’è un motivo: in questo caso l’affascinante e molto amato Jonathan Thompson è diventato un ex scudiere.

Major Johnny non è mai passato inosservato e tutti hanno sempre sostenuto il fatto che la Regina lo avesse scelto accuratamente. Lui era il fedelissimo scudiere di origini scozzesi sempre presente al fianco della Regina Elisabetta e poi di Re Carlo III. Perché gli è stato levato il titolo? Semplice, ora l’affascinante Thompson fa parte della sicurezza del Re e ha lasciato il suo posto ad un giovane che farà sicuramente discutere il gossip.

Il nuovo volto vicino Camilla Parker

La regina consorte per non essere da meno ha deciso che il nuovo scudiero dovesse essere molto bello, professionale e che non passasse di certo inosservato. Ed è così che al posto di Thomson è arrivato Ollie Plunket di 28 anni.

Alto, preparato e pronto a prendere il comando per la gestione della sua professione nel miglior modo possibile. La sua prima apparizione pubblica è stata il 15 dicembre e neanche a dirlo i media si sono letteralmente scatenati. La regina consorte ha il suo nuovo scudiero ed è il Maggiore del Reggimento Fucilieri e Camilla ne è il colonnello da ben 2 anni come da volere del compianto Principe Filippo.

Il giovane scudiero è un irlandese doc e ha già prestato servizio, facendosi notare dalla Famiglia Reale già da qualche tempo. Ora vedremo chi il popolo preferirà tra l’ex scudiero e il nuovo giovane al fianco di una fortunata Regina Consorte.