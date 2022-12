“Ci sposiamo”, dopo UeD arriva la tanto attesa proposta: la porta all’altare

UeD, arriva il colpo di scena che proprio nessuno si aspettava. L’amatissima coppia decide di convolare a nozze. Arriva la proposta tanto attesa. Ecco chi va all’altare.

Grandi notizie per due protagonisti di Uomini e Donne. Lei riceve la proposta di matrimonio tanto attesa, lui si è convinto: vuole che sia sua moglie. Ecco chi andrà a nozze.

Matrimonio a UeD

Suonano le campane a festa per due protagonisti di Uomini e Donne. Proprio loro hanno deciso di convolare a nozze, lui le ha fatto la proposta tanto attesa. Fiori d’arancio per la bellissima coppia che si è conosciuta proprio nel salotto dell’amore di Canale 5.

Maria De Filippi questa volta ha fatto centro. Con le frecce dell’amore, in qualità di vice Cupido, ha colpito i due volti noti della trasmissione che hanno sorpreso tutti con un annuncio inaspettato.

La bella notizia giunge sui social solo qualche ora fa con tanto di immagine tenerissima a corredo. Lui ha chiesto a lei di sposarlo. Immaginate la risposta: ovviamente positiva! Ma chi sono i protagonisti di questo lieto evento?

I fan sono al settimo cielo per loro, nessuno si aspettava che la proposta di matrimonio giungesse così presto eppure l’amore sa sempre sorprendere e stravolgere tutto. Vediamo chi è pronto ad andare all’altare.

Chi è la coppia di Uomini e Donne presto all’altare

Nessuno si aspettava una cosa del genere eppure è successo. Loro due presto moglie e marito: stiamo parlando di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi! A pochi giorni dalla nascita della loro primogenita, la piccola Maria Vittoria, l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto alla sua dolce metà di sposarlo.

Ovviamente lei ha risposto di sì! Nelle scorse ore, i social sono impazziti. Riccardi ha chiesto alla sua bella Claudia di renderlo felice per tutta la vita ed ecco che la piccola Maria Vittoria appare in un tenerissimo scatto mentre indossa una tutina che non lascia spazio all’immaginazione:

“Mamma, vuoi sposare il mio papà?”

Che romanticone, Lorenzo. La proposta è tenerissima e Claudia qualche ora dopo, con tanto di anello al dito, comunica ai suoi tantissimi follower di aver detto di sì. Ci saranno dunque i fiori d’arancio per questa coppia meravigliosa nata proprio negli studi di Uomini e Donne.

Claudia e Lorenzo stanno insieme da ormai tre anni, convivono da due e solo da qualche ora sono diventati genitori, per la prima volta, di una bimba tanto attesa. Sono sicuramente due volti noti della trasmissione amatissimi dai telespettatori e anche sui social.

Entrambi vantano un seguito piuttosto cospicuo su Instagram. I profili sia di Claudia che di Lorenzo sono seguitissimi. La coppia adora condividere la quotidianità con i fan coinvolgendoli in ogni aspetto della loro vita.

La gravidanza di Claudia, per esempio, è stata una delle più social. La Dionigi ha raccontato passo dopo passo questa esperienza meravigliosa che si è trovata a vivere, confrontandosi anche con le sue “cobrine”, così sono definite le sue fan.

Non potrebbero essere più felici Claudia e Lorenzo che stanno trascorrendo un periodo natalizio davvero straordinario. La nascita di Maria Vittoria ha cambiato indubbiamente le loro vite rendendole ancora più belle e gioiose.

Il prossimo passo è il matrimonio. Per il momento non ci sono ancora dettagli sulle nozze ma la coppia non mancherà di condividerli sicuramente nei prossimi giorni con i follower sui social.

Intanto, tutti si sono complimentati con la coppia, anche altri ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi come Gemma Galgani, Ida Platano e Teresa Langella. Claudia ancora deve riprendersi dalla enorme e straordinaria sorpresa ricevuta ma ha promesso ai suoi follower che presto racconterà tutto nei minimi dettagli, sia per quanto riguarda il parto sia per quanto riguarda la proposta di matrimonio.