Terremoto a corte, addio al titolo nobiliare: drastica decisione di Re Carlo III in arrivo

Re Carlo III intenzionato a fare una carneficina reale. In arrivo la drastica decisione che potrebbe cambiare la loro sorte a corte. Problemi in arrivo.

Vento di novità a palazzo reale ma non positive per loro due, a quanto pare. Il nuovo monarca ha intenzioni serie: drastica decisione alle porte.

Caos a palazzo reale: Re Carlo spalle al muro

Continuano i problemi nella famiglia reale e per i membri senior e junior della Royal family. Da quando il mondo ha dovuto rinunciare alla Regina Elisabetta che si è spenta 4 mesi fa a 96 anni, Carlo si è dovuto fare carico di tutto e tutti.

Diventare sovrano del Regno Unito è una cosa onerosa. Rappresentare la monarchia in maniera diligente, compito difficilissimo. Tenere a bada i componenti di casa Windsor e le pecore nere della famiglia, impegno addirittura a tratti impossibile.

Eppure Carlo sembra capace, almeno per ora, di badare a ogni cosa ma non senza sacrifici. Da settimane è al centro di gossip reali per via di alcune decisioni, anche piuttosto severe, che ha dovuto prendere per far sì che tutto quadrasse. L’ultima dal Regno Unito poi, che solo da qualche ora è giunta, sta facendo preoccupare tutti. Sapete cosa ha deciso di fare il monarca? Togliere il titolo nobiliare a loro.

Addio al titolo nobiliare: cosa cambia a corte

Pessime notizie per due componenti della casa, loro rischiano davvero di restare con un pugno di mosche in mano. Stiamo parlando di Harry e Meghan. Sembra proprio che i due coniugi, che da qualche giorno sono stars indiscusse a livello internazionale per via del loro documentario, potrebbero presto perdere il titolo di Duchi del Sussex.

Re Carlo III, qualche settimana fa, stava già vagliando queste ipotesi con la scusa di attuare uno snellimento della monarchia. Aveva già l’intenzione di privare il figlio e la nuora del loro titolo reale, ottenuto 4 anni fa per gentile concessione della Regina Elisabetta, che donò loro questo privilegio il giorno delle nozze.

Da quando hanno deciso di lasciare però la casa reale, Harry e Meghan hanno perso ogni ruolo a corte e anche la possibilità di essere chiamati “Altezze reali”. La notizia che arriva dal Regno Unito però questa volta è davvero preoccupante.

Perché se fino ad ora Carlo aveva tentennato, in dubbio se rimuovere o meno ad Harry e Meghan il titolo di Duchi del Sussex, questa volta è il governo che ha parlato. Un deputato ha chiesto di avvalersi di un emendamento di legge, il Titles Deprivation Act con la quale, si dà possibilità al governo di chiedere che i reali possano essere privati dei loro titoli.

Dato che la monarchia collabora con il governo ed è comunque, la royal family, anche un affare politico, è possibile che i deputati possano chiedere che dei reali vengano declassati, allontanati dalla casa reale o addirittura privati di cariche e onori.

La politica scende in campo

E proprio questo che ha intenzione di fare il governo inglese, di chiedere che Harry e Meghan siano spogliati del titolo di Duchi del Sussex.

D’altronde, ha dichiarato Bob Seely del partito conservatore, come Harry e Meghan hanno dichiarato nel loro documentario, la Royal Family sta mettendo loro i bastoni tra le ruote e le accuse di razzismo poi non migliorano l’immagine che dell’Inghilterra stanno dando in America.

Perché allora non allontanarsi definitivamente da questa monarchia che tanto criticano? Questo il quesito che insieme a tanti altri si sta ponendo il leader del partito conservatore. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Già nel lontano 191, questa legge fu utilizzata per privare dei loro titoli alcuni reali tedeschi imparentati con la famiglia reale britannica.