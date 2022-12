Frigorifero, basta una semplice mossa per risparmiare: riduci subito i consumi

Frigorifero: basta una semplice mossa per risparmiare: ecco come ridurre subito i consumi energetici. Ecco il trucchetto.

Con il salasso delle bollette luce e gas gli italiani puntano a risparmiare ed a ridurre i consumi energetici. Ad impattare negativamente sulle bollette c’è l’utilizzo degli elettrodomestici, il cui utilizzo incide sulle spese familiari. Tra gli elettrodomestici più energivori c’è il frigorifero che teniamo acceso 24 ore su 24 e sette giorni su sette per conservare i cibi e per mantenere le proprietà organolettiche degli alimenti.

Purtroppo, proprio per la sua importantissima funzione è bene conoscere tutte le regole ed i trucchetti che consentono di ridurre i consumi energetici. A partire dalla corretta esposizione dei cibi in frigo fino alla corretta impostazione della temperatura è possibile consumare meno energia e risparmiare sulle bollette energia elettrica.

Stangata bollette energia elettrica ed utilizzo degli elettrodomestici: occhio a quello più energivoro

Tutti pensano erroneamente che l’elettrodomestico più energivoro in assoluto sia il condizionatore, ma non è così. È il frigorifero che ha un impatto determinante sui consumi energetici riportati in bolletta.

Nonostante gli aiuti ed i bonus approntati dal Governo e dagli Enti locali, le famiglie non riescono a fronteggiare il salasso in bolletta. Per questo, è bene adottare validi trucchetti e comportamenti virtuosi volti a ridurre i consumi dell’energia elettrica.

Frigorifero: come ridurre i consumi di energia?

Frigorifero sempre acceso? È proprio il frigorifero l’elettrodomestico ad essere il più energivoro in assoluto. Per un migliore utilizzo di questo elettrodomestico è buon consiglio non sovraccaricare mai troppo il frigorifero con cibi e bevande. Inoltre, è bene evitare di disporre sui ripiani dell’elettrodomestico i cibi caldi e fumanti. Ciò potrebbe assorbire troppa energia ed avere un impatto negativo sui consumi in bolletta. Contrariamente i cibi surgelati e congelati aiutano a razionalizzare i consumi di energia.

Frigorifero e consumi energetici: qual è il ripiano dell’elettrodomestico più freddo?

C’è un ripiano dell’elettrodomestico più energivoro in assoluto che è più freddo in assoluto. Di quale ripiano stiamo parlando? La mensola situata nella parte più bassa del frigorifero, ovvero subito sopra il cassettino dedicato agli ortaggi, mentre la parte più “calda” è lo sportello dell’elettrodomestico.

Nei ripiani situati in posizione centrale è necessario disporre e conservare i latticini, i salumi, le uova e la panna. Il pesce e la carne (rossa e bianca) vanno conservati nei ripiani inferiori.

Frigorifero e consumi in bolletta: quali sono i cibi che non devono essere conservati?

Ci sono degli alimenti che non dovrebbero essere mai conservati in frigorifero. Di quali alimenti stiamo parlando? Pomodori, limoni, patate, banane, aglio, pane, miele, latte a lunga conservazione sono i cibi che devono essere conservati fuori dal frigorifero.

Frigorifero: altri buoni consigli per risparmiare i consumi

Per ridurre i consumi di energia è bene evitare di lasciare aperto lo sportello del frigorifero, soprattutto durante la stagione estiva. È buon consiglio controllare le guarnizioni del frigo ed eventualmente cambiarle.