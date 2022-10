Terrazzo, puoi chiuderlo anche senza permessi: la soluzione definitiva

By

Moltissime persone si chiedono cosa fare con il terrazzo: oggi puoi chiuderlo anche senza chiedere il permesso con questa soluzione definitiva.

Tutte le volte che si desidera chiudere un terrazzo vengono in mente tutti i permessi che bisogna richiedere. In molti fanno un passo indietro, mentre altri trovano la soluzione definitiva che consente di farlo anche senza burocrazia e fastidiosi documenti.

Scopriamo insieme come fare?

A cosa serve chiudere un terrazzo: permessi e consigli

Il terrazzo è un luogo ideale dove rilassarsi, mangiare, divertirsi con gli amici o prendere il sole. Un piccolo angolo personale dove nulla e nessuno può raggiungerci e disturbarci. Chiuderlo sarebbe una opzione da valutare per avere dello spazio aggiuntivo e per accogliere gli amici durante le 4 stagioni in contrasto al freddo e al caldo.

Nella maggior parte dei casi è necessario chiedere un permesso, ma ad oggi ci sono anche soluzione innovative che lasciano il via libera per chiudere senza tutta la classica trafila burocratica.

Ovviamente, si tratta di un argomento molto delicato da affrontare sempre e solo con i professionisti del settore. Quando si vuole installare una veranda è necessario un permesso dedicato, proprio perché non sono soluzioni temporanee e non si possono rimuovere.

Quando invece si opta per altri tipi di soluzioni, si può agire senza dover far fronte alle sanzioni come da legge italiana vigente. Prima di vedere questa soluzione, ricordiamo che la chiusura del terrazzo con veranda è uno degli interventi maggiormente richiesti e desiderati. Il lavoro viene svolto con degli infissi stabili, modificando comunque la parte interessata dal punto di vista architettonico.

In questo caso è quindi necessario ottenere il permesso del Comune, confrontandosi con un esperto in materia onde evitare problematiche durante e dopo l’installazione. È altresì importante che il soggetto interessato all’intervento, richieda i permessi al condominio perché non tutti sono propensi alle chiusure del terrazzo con veranda.

Chiudere un terrazzo senza permessi: la soluzione

Se non si ha il tempo o la voglia di andare incontro a tutte queste burocrazie di varia natura, c’è una soluzione per chiudere il terrazzo ugualmente.

Stiamo parlando delle pergole ed è importantissimo che abbiano una funzione di arredo e non funzionale. La struttura deve essere semplice, amovibile e leggera così che possa creare ombreggiatura senza però cambiare la zona di interesse.

Questa, di norma, è una struttura non ancorata alla superficie del pavimento e composta da una serie di pannelli con binari a scorrimento. Non ci sono permessi da richiedere perché non sono strutture definitive.

Le soluzioni da valutare per chiudere il terrazzo senza permessi, oltre la pergola, sono:

Gazebo di dimensioni limitate e removibili

Tende

Coperture d’arredo leggere

Elementi divisori ma non in muratura e verticali.

È importante che le strutture di cui sopra siano realizzate solo da aziende specializzate, previo controllo da parte di esperti del settore. Il metodo fai da te potrebbe portare alla realizzazione di soluzioni non corrette e pagamento di sanzioni molto alte.