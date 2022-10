Kate Middleton, continua lo scandalo a Buckingham: ai ferri corti con la regina Parker

Kate Middleton è ai ferri corti con la Regina consorte per moltissimi episodi che si susseguono. Ora lo scandalo continua e aggiunge un nuovo tassello a questa faida nascosta dietro le porte del palazzo.

Kate Middleton è sicuramente la regina che gli inglesi desiderano da tempo, mentre Camilla Parker è Regina consorte solo perché moglie di Re Carlo III. Gli scandali in tutti questi anni di regno non sono di certo mancati, ma ciò che lascia perplessi è il modo di fare di alcuni membri della famiglia dopo che la Regina Elisabetta II ha lasciato questo mondo. La faida continua e ora si aggiunge un tassello molto importante al puzzle.

Camilla Parker, come è cambiata nel tempo?

Come oramai sappiamo tutti, Camilla Parker è diventata la Regina Consorte essendo sposata con Re carlo III. In un mondo dove tutto va al contrario, gli inglesi non si sarebbero mai aspettati di vedere lei sul trono sperando in una Kate Middleton. Infatti, secondo i vari sondaggi sono tantissime le persone che avrebbero voluto che la Regina Elisabetta II passasse il testimone al nipote William e sua moglie Kate.

La realtà oggi è un’altra e da quanto emerge dai vari media inglesi, sembra proprio che Camilla Parker abbia cambiato il suo atteggiamento con tutti i membri della famiglia e non solo. Ha preso questo incarico seriamente e ha aiutato il marito nei primi giorni di regno, supportandolo in ogni modo possibile. Kate Middleton ha puntato il dito accusandola di non essere gentile, di prendere decisioni che non le spettano e di zittire chiunque senza diritto.

E la faida non è finita, infatti Kate e Camilla sono ai ferri corti anche se davanti ai cittadini continuano a far finta di nulla.

Kate Middleton e Camilla Parker ai ferri corti

Star Magazine, rivista americana di successo, mette l’accento sulla “guerra” in atto tra Kate e Camilla. Da una parte la Regina che tutti vorrebbero e dall’altra quella ufficiale, moglie di Re Carlo III.

Nella faida contro Camilla Parker, il Principe William si schiera direttamente con la moglie Kate e la supporta continuamente. Il Magazine riferisce che sarebbe in atto una vera e propria lotta interna:

“William vuole che suo padre sia felice, ma non dimenticherà mai che Camilla ha praticamente fatto a pezzi la loro famiglia”

Queste sono le parole di un esperto vicino alla famiglia reale rilasciate allo Star. Non è tutto, tra le pagine si rievoca lo scontro tra i coniugi “Cambridge e la regina consorte subito dopo la scomparsa della Sovrana Elisabetta II. Secondo la fonte:

“Camilla è sempre stata considerata l’amante che ha rubato Carlo a Diana, e William è tutt’altro che cieco”

Inutile girarci intorno, Camilla Parker resta per tutti colei che ha messo in imbarazzo la famiglia Reale e ha fatto del male a Diana Spencer. William va avanti e fa finta di nulla durante gli eventi pubblici, così come Kate Middleton che riesce a mostrare il sorriso in ogni situazione. Ma tra le due è guerra e non sappiamo sino a dove si spingerà.