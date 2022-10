Si è verificato questa mattina un grave incidente presso la strada sopraelevata Aldo Moro, in cui è rimasto ferito un uomo.

L’impatto ha determinato diverse ore di traffico in tilt, chiusure di alcuni tratti e rallentamenti generali.

Incidente sulla sopraelevata Aldo Moro

La strada sopraelevata Aldo Moro è una via a scorrimento veloce che congiunge il quartiere Foce al casello autostradale di Genova Ovest.

Giornalmente viene percorsa da circa 80mila veicoli e la sua lunghezza è di 6 chilometri, si snocciola fra il centro della città e offre ai guidatori una spettacolare vista su di essa.

Purtroppo ci sono anche altri numeri che interessano questa strada comunale, ossia quelli relativi agli incidenti che avvengono spesso proprio perché molto frequentata.

Quello avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 ha bloccato il traffico per diverse ore poiché la Aldo Moro è stata chiusa in entrambe le direzioni e riaperta solo in direzione ponente dalle 7.40.

Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono schiantate in direzione levante e una delle due è finita contro il guardrail.

Il risultato di tutto ciò è un ferito, trasportato in codice rosso presso l’ospedale Galliera. Le sue condizioni sono gravi ma i medici hanno riferito che non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita per piazza Cavour e sul posto sono giunti subito gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi di rito. Il tratto è stato chiuso per consentire la rimozione del veicolo finito contro le protezioni a lato strada.

È proprio il conducente di quest’ultimo ad aver riportato le ferite più gravi, infatti i soccorritori del 118 hanno accertato le ferite importanti e lo hanno subito trasportato d’urgenza in ospedale.

Lievi ferite invece per gli occupanti dell’altro veicolo e tanta paura in coloro che hanno assistito alla scena. L’impatto non ha coinvolto altri veicoli e ora le forze dell’ordine stanno interrogando il secondo conducente, ancora fortemente scioccato, per ricostruire la dinamica dei fatti.

Alle 8.15 la Aldo Moro era ancora chiusa in direzione levante e inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico locale, segnalate dalla centrale operativa.

Code e forti rallentamenti hanno segnato la mattinata degli automobilisti che si trovavano sulla sopraelevata, in particolare ci sono stati disagi sulla strada Guido Rossa e sul lungomare Canepa fino all’elicoidale.

La riapertura definitiva di tutte le direzioni di marcia è stata effettuata poco prima delle 10.

Intanto, dall’ospedale i medici hanno riferito che l’uomo è stato stabilizzato ed è fuori pericolo, comunque ha bisogno ancora di alcuni giorni di osservazione, al termine dei quali gli agenti parleranno con lui per capire cosa effettivamente sia accaduto e accertare le responsabilità.