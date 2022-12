Termosifoni sempre accesi al minimo fanno risparmiare? Ecco qual è la verità

Con il caro bollette bisogna prestare massima attenzione ai consumi dei termosifoni. Se sempre accesi al minimo fanno risparmiare? Ecco qual è la verità.

Termosifoni accesi al minimo è davvero la migliore soluzione per risparmiare i consumi in bolletta? Oppure è meglio accenderli più volte al giorno al massimo alternando l’accensione con lo spegnimento? Quest’inverno sarà caldo sul fronte dei costi in bolletta sia per i consumatori finali sia per le imprese.

Con le temperature sempre più rigide si pone il problema dei costi di riscaldamento: alla fine della stagione invernale si rischia di dover pagare un vero salasso per riscaldare l’immobile. Conoscendo i trucchetti necessari è possibile risparmiare il salasso in bolletta. Accendere i termosifoni al minimo può essere la migliore soluzione per risparmiare? Scopriamolo.

Termosifoni sempre accesi ma alternando l’accensione e lo spegnimento

Sono molti gli italiani che decidono di alternare l’accensione con lo spegnimento dei sistemi di riscaldamento. Anche solo per poche ore. Molti ritengono che accendendo i termosifoni al massimo e poi spegnendoli si risparmi. Ma siamo proprio sicuri?

In effetti non è proprio così in quanto accendendo e spegnendo i termosifoni più volte al giorno richiederà molto più tempo prima che gli stessi inizino a lavorare a pieno ritmo. Occorrerà più tempo per riscaldare l’abitazione e tutto ciò comporterà un dispendio di consumo energetico e, di conseguenza, di risorse economiche. I termosifoni accesi per poco tempo e alternando accensione e spegnimento comportano un maggiore spreco energetico.

Termosifoni: qual è la migliore soluzione per risparmiare?

Per risparmiare il salasso in bolletta è bene tenerli accesi al minimo, senza dover alternare l’accensione con lo spegnimento degli stessi. In questo modo non ci sono sbalzi termici e il dispendio energetico è costante. L’ambiente domestico sarà riscaldato in modo costante e si eviterà di fare lavorare eccessivamente il sistema di riscaldamento. Pertanto, nel caso di utilizzo costante dei termosifoni si potrà impostare una temperatura bassa.

Grazie a questa soluzione la caldaia non viene sollecitata eccessivamente e, di conseguenza, il rischio di svolgere più interventi manutenzione è davvero ridotto. Inoltre, anche la stessa usura dei componenti della caldaia sarà evitata.

Il buon consiglio è quello di evitare di accendere e spegnere più volte al giorno i termosifoni al massimo e di lasciarli accesi al minimo. La conseguenza? Si potrà risparmiare anche sulle bollette luce e gas.

Termosifoni accesi al minimo anche di notte?

Dormire con i termosifoni accesi al minimo anche di notte è una scelta scorretta dal punto di vista economico. Per risparmiare è bene eseguire regolari interventi di manutenzione.

Una volta raggiunta la temperatura ideale all’interno dell’ambiente è possibile spegnere i termosifoni e beneficiare del tepore durante le ore notturne. Il buon consiglio è quello di coprirsi con le coperte. La temperatura giusta da impostare è pari a diciotto gradi.