Monica Setta, l’avete mai vista in costume? Nulla da invidiare alle 20enni | FOTO

Monica Setta, avete mai visto la famosa conduttrice e giornalista in costume da bagno? Che corpo da urlo! Così bello da fare invidia alle 20enni.

La produttrice di Generazione Z, nonché conduttrice di Uno Mattina In Famiglia, Monica Setta, è senza dubbio una donna bellissima. Ma in costume voi l’avete mai vista? Rimarrete senza parole.

Monica Setta, dal giornalismo alla TV nazionale

Oggi famosa protagonista della televisione italiana, la bella pugliese Monica Setta, inizia i suoi esordi come giornalista. Giovanissima, ha lavorato per il quotidiano di Brindisi che le diede la possibilità di sperimentare la qualità pungente della sua penna.

A seguito di un’esperienza non proprio positiva con questa testata, la Setta lasciò la Puglia alla volta di Roma dove si laurea alla Sapienza in filosofia. Nello stesso periodo degli studi universitari, inizia a collaborare con alcuni giornali locali per fare esperienza.

La sua bravura la porterà poi a collaborare con la redazione de Il Giorno e con quella romana di Idro Montanelli, La Voce. Dopo aver detto un “no”, giovanissima, a Silvio Berlusconi che la voleva in televisione, qualche anno più tardi Monica Setta ritornerà sui suoi passi senza abbandonare però mai il suo primo amore, il giornalismo.

Dal 2002 diventa il volto noto del piccolo schermo. Donna non soltanto intelligente, colta e professionale, Monica Setta ha dalla sua anche la bellezza. A proposito di questo, l’avete mai vista in costume? E’ davvero uno schianto, bella da fare invidia a una ventenne.

La conduttrice Rai in costume: che schianto!

Conduttrice televisiva amatissima dal pubblico italiano, approda sul piccolo schermo nel 2002 con la trasmissione Omnibus e da lì seguiranno poi altre che la vedranno prima nel ruolo di opinionista come a Mattino 5 e Domenica 5, poi in quello di conduttrice come per la trasmissione Uno Mattina In Famiglia che conduce insieme a Tiberio Timperi.

Nella vita della famosa conduttrice non soltanto il lavoro ma anche l’amore. Monica è stata sposata per anni con Giuliano Torlontano, anche lui giornalista, e dal loro amore è nata Gaia nel 2000.

Nel 2011 il loro matrimonio giunge al capolinea e per diversi anni la Setta si legherà ad un famoso intellettuale che però la lascerà presentandosi da lei con un mazzo di rose. Monica Setta non è soltanto talentuosa, professionale, intelligente ma è anche una donna bellissima.

Capelli biondi, occhi seducenti, labbra carnose, ha un fascino particolare e irresistibile. L’avete mai vista in costume da bagno? Vi farà strabuzzare gli occhi. Sebbene con un po’ di ritardo, sono uscite fuori alcune fotografie che mettono in evidenza tutta la bellezza della Setta che a 57 anni sembra una ragazzina.

Che sia sdraiata su un lettino o a bordo piscina o distesa sulla spiaggia della sua amata Puglia, la Setta è davvero uno spettacolo della natura. Il suo prosperoso seno continua a far girare la testa ai maschietti.

La conduttrice Rai opta sempre per dei colori che mettono in risalto la sua bellezza come il fucsia che sulla sua pelle ambrata è perfetto o l’azzurro che fa risaltare ancor meglio il suo incarnato chiaro e i suoi biondi capelli.

Sicuramente, Monica Setta si può considerare una delle donne più apprezzate della televisione ma anche più belle dal piccolo schermo. Come ha ammesso lei stessa in diverse interviste, il tempo passa per tutti, anche per lei.

Ma a differenza di molte sue colleghe, la Setta non teme i segni che il tempo lascia sulla sua pelle, sul suo viso e sul suo corpo. Non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica e non ha intenzione di ritoccarsi.

La giornalista, che si ama così come è oggi, è una donna serena. Ha accettato anche i suoi difetti fisici ed è contenta dei risultati raggiunti. Single per scelta, si dedica con passione al suo lavoro e ai suoi due amori più grandi, la mamma e la figlia.