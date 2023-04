Termosifoni, se dimentichi questo particolare consumano da spenti: bolletta salata

Termosifoni, occhio a non dimenticare questo particolare: se lo fai ti arriverà una bolletta davvero alta. Attenzione! In questo modo, anche da spenti consumano tantissimo.

Attenzione ai termosifoni: anche se non sono accesi possono consumare tantissimo e far aumentare la tua bolletta. Ecco quel particolare che non devi mai trascurare.

Caro bollette e riscaldamento

Il caro bolletta quest’anno non ci ha dato tregua. Tantissimi gli italiani che si sono ritrovati in serie difficoltà economiche ad arrivare a fine mese. Gli stipendi bassi e i prezzi raddoppiati per ogni cosa, dai carburanti al Kilowatt agli alimenti, hanno messo in ginocchio davvero un numero spropositato di famiglie italiane.

A risentirne di questa crisi economica le tasche dei lavoratori che si sono ritrovati a dover pagare bollette davvero alte per via, per esempio del riscaldamento. Come sappiamo, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e l’aumento del Kilowatt (aggiungiamo poi anche l’inflazione) hanno fatto arrivare alle stelle il costo di ogni cosa.

Il riscaldamento nel 2022 ha rappresentato una vera e propria piaga economica. Probabilmente anche tu ti sarai riscaldato quest’inverno con i termosifoni e come tanti Italiani avrai prestato attenzione ad evitare gli sprechi per non arrivare a fine mese a ricevere bollette alte.

Sai che anche da spenti questi elettrodomestici consumano tantissimo? Occhio, se dimentichi questo particolare, ti ritroverai sempre a ricevere bollette alte.

Termosifoni e bollette alte: anche da spenti possono consumare tantissimo

Quest’anno gli italiani hanno avuto davvero tanta difficoltà a riscaldarsi. Con l’aumento delle materie prime utilizzate come fonte di riscaldamento, per esempio legna, pellet, gas ed elettricità, tutti ci siamo ritrovati a fine mese a dover fare i conti con il portafoglio vuoto e con le bollette sempre più alte da pagare.

Probabilmente anche tu quest’inverno ti sarai riscaldato grazie ai termosifoni. Da sempre presenti nelle case degli italiani, essi rappresentano lo strumento più valido, comodo, veloce ed efficiente per trattenere il calore in casa.

Eppure, in un periodo di crisi economica caratterizzato dal caro bollette, senza dubbio anche i termosifoni hanno rappresentato un grosso problema. Se è vero che accesi consumano tanto, dobbiamo dirti però che anche da spenti possono farti arrivare delle bollette altissime. Come è possibile una situazione del genere? Te lo spieghiamo immediatamente.

Sarai sicuramente al corrente che, secondo una recente disposizione di legge, se si possiede un impianto di riscaldamento centralizzato, bisogna provvedere all’installazione obbligatoria di termovalvole e contabilizzatore del calore.

Ebbene, proprio le termovalvole possono essere le responsabili delle bollette salate. Esse talvolta presentano delle anomalie tali che pure quando i termosifoni sono spenti, per esempio in piena estate, si attivano e producono un consumo, seppur minimo di kW che fanno ovviamente lievitare le bollette a fine mese.

Eri a conoscenza di questa situazione? Se vivi in un condominio o se da poco hai installato contabilizzatori di calore e termovalvole che fanno i capricci, rivolgiti ad un esperto nel caso dovesse verificarsi un problema del genere.

I consigli degli esperti

Vogliamo darti però anche un altro suggerimento per evitare che il prossimo inverno tu possa pagare bollette alte a fine mese. Sai che è necessario pulire anche d’estate i termosifoni? Soprattutto quelli classici, in ghisa o alluminio, accumulano al loro interno molta sporcizia e polvere.

Queste ultime ovviamente impediscono il passaggio dell’acqua calda. Che cosa significa questo? Che il riscaldamento sarà meno efficace e il consumo invece più alto.

Prima di riattivare in inverno i termosifoni, dovresti smontarli e pulirli dall’interno con l’utilizzo di acqua o di alcuni prodotti naturali. Per esempio, sai che il sapone di Marsiglia, il limone e il bicarbonato possono aiutarti ad effettuare questa pulizia anche in autonomia?

Facendolo da solo, risparmierai tempo ma soprattutto soldi perché non avrai bisogno di consultare un esperto. L’igiene dei termosifoni è essenziale per garantire il corretto funzionamento dei radiatori ma anche per evitare di consumare più Kilowatt del necessario.

Vedrai che se seguirai questi semplici consigli ti troverai benissimo e soprattutto, le tue bollette non saranno più così alte come le ultime che hai ricevuto.