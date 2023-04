Marsiglia, spari nella notte: tre persone sono rimaste uccise

By

Una notte terribile quella che si è vissuta a Marsiglia. Tre sono le sparatorie avvenute in città, probabilmente per questioni legate alla droga. La locale polizia sta indagando su quanto accaduto.

Al momento, il bilancio è grave: sono 3 le persone rimaste uccise ed altrettante quelle rimaste ferite. Ma cerchiamo di capire insieme cosa è accaduto.

Marsiglia, spari nella notte

Vittime di tre distinte sparatorie avvenute in tre punti diversi della città di Marsiglia, in Francia. Nella notte, in alcuni sobborghi popolari posti a nord della città, si sono uditi colpi di pistola sparati. Stando alle prime indagini portate avanti dalla locale polizia, si tratterebbero, tutte e tre, di sparatorie legate a questioni di droga.

Tre ragazzi di 20 anni sono rimasti uccisi ed altrettanti sono rimasti feriti, ma la polizia ha precisato che ci sarebbero anche altri 5 feriti, meno gravi degli altri tre. Sono in corso, come dicevamo, le indagini coordinate dalla Polizia Giudiziaria.

Il numero di persone uccise a Marsiglia sale ogni giorno di più. Con le tre vittime di stanotte, si è arrivate a 13 persone uccise dall’inizio dell’anno e, come motivazione e sullo sfondo, sempre il traffico di droga. Secondo le prime ricostruzioni portate avanti dalla polizia locale, una prima sparatoria darebbe avvenuta verso mezzanotte nei pressi di Castellas, nel 15/o arrondissement.

Successivamente, un’altra di sparatoria è avvenuta dall’altro capo dell’autostrada A7 vicino ad Aygalades ed una terza è scoppiata, poco prima dell’una di notte, nel 2/o arrondissement di Marsiglia, vicino al quartiere portuale di La Joliette. Sia nella prima che nella seconda sparatoria avvenute si tratterebbero entrambe di un regolamento di conti per quel che riguarda l’ambiente del narcotraffico.

Tre sparatorie in tre punti diversi della città

Infatti, in queste prime due sparatorie, sono state ferite ben sei persone e, una di queste, sta lottando fra la vita e la morte, mentre le altre hanno lievi ferite. Nella terza di sparatoria, invece, una persona è rimasta uccisa da un proiettile, mentre altre due sono ricoverate in terapia intensiva.

Tre diverse sparatorie avvenute in diversi sobborghi popolari a nord di Marsiglia, tutte e tre aventi alla base il traffico di droga ed eventuali regolamenti di coti fra narcotrafficanti. Una situazione che ha portato ad aggravarsi ancora di più il bilancio del numero di vittime uccise dall’inizio dell’anno nella sola città di Marsiglia: 13 persone uccise.

Nelle sparatorie di questa notte, le vittime erano tutte giovanissime. I tre ragazzi morti avevano tutti circa 20 anni. Come dicevamo, altre persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, di cui alcune anche ricoverate in terapia intensiva, mentre altre 5 con ferite meno gravi, ma comunque ospedalizzate.

Il tutto è avvenuto in questa notte, fra la mezzanotte e l’una. Tre sparatorie in tre distinti sobborghi, tutti posti a nord della città di Marsiglia e tutte e tre aventi come oggetto, stando alle indagini della Polizia locale, il traffico di droga al centro.

Si è trattata di una notte molto pericolosa per Marsiglia che ha portato a far salire il numero di persone morte dall’inizio dell’anno, 13, il più delle volte sullo sfondo del traffico di droga.