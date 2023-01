Termosifoni sporchi e pieni di polvere: il metodo del nodo per lavarli senza acqua

Nei termosifoni, si sa, si annida tantissimo sporco e polvere. Come fare per rimuoverli senza sforzo e senz’acqua? Scopriamo qualche metodo di seguito.

Pulire i termosifoni può rivelarsi un’impresa. Per fortuna, però, esistono dei metodi per farlo anche senza utilizzare l’acqua.

L’importanza di pulire i termosifoni

Mai come in questo momento storico, si parla di termosifoni e riscaldamento. Il motivo risiede nel caro del gas e dell’energia. Perciò, che siano termosifoni alimentati a gas oppure elettrici, devono essere quanto mai efficienti. L’efficienza viene meno nel momento in cui i caloriferi sono sporchi e pieni di polvere.

Per fortuna, in alcune zone d’Italia le temperature, per lo meno durante il giorno, sono ancora parecchio miti e non hanno richiesto ancora l’accensione dei termosifoni. Prima di riaccenderli, però, è necessaria una manutenzione straordinaria che richiede una loro pulizia minuziosa. Come farlo senza utilizzare l’acqua? Vediamo qualche metodo di seguito.

Il metodo per pulire i termosifoni senz’acqua

Il primo metodo che suggeriamo è quello del nodo ed è davvero molto semplice. Per farlo è necessario utilizzare un panno elettrostatico, di quelli cattura polvere che sono in grado di assorbire e catturare la polvere molto velocemente.

A questo panno sarà necessario dover fare un nodo. In questo modo si formerà una specie di nodo. Il panno, a questo punto, dovrà essere infilato negli spazi degli elementi che compongono il termosifone. A questo punto, il panno va fatto scivolare fino in fondo tirando la codina lasciata dal nodo. Ti accorgerai subito che il panno sarà pieno di polvere.

Se il panno elettrostatico non ce l’hai a casa puoi usare anche una salvietta igienizzante oppure un panno di cotone preventivamente imbevuto in mezzo litro di acqua e un bicchiere di aceto. Quest’ultimo ingrediente ti aiuterà a scongiurare il riformarsi della polvere.

In alternativa, si può utilizzare anche una calza in microfibra poiché il materiale della calza sarà in grado di catturare elettrostaticamente la polvere. Puoi usare dei vecchi collant bucati da mettere su un bastone allungabile, magari quelli delle scope.

Un altro metodo che forse non conoscevi è quello di adoperare il phon. Prima di accenderlo e passarlo tra gli interstizi del termosifone, però, posiziona a terra, vicino al termosifone, dei panni per lavare a terra inumiditi. Questi serviranno per catturare la polvere che, invece di volare via, rimarrà intrappolata.

Non bisogna dimenticare il buon vecchio aspirapolvere, meglio se dotato della cannula apposita per aspirare la polvere. A questo puoi aggiungere l’uso di un piumino cattura polvere da inserire tra gli interstizi, senza dimenticare la parte che tocca con il muro.

Prima di procedere a qualsiasi metodo, ti consigliamo di valutare il materiale in cui sono realizzati i tuoi termosifoni. Se sono molto sporchi, meglio affidarsi ad un professionista.