Termosifoni, come pulirli col metodo della farfalla: togli la polvere in 1 minuto

Esiste un metodo per pulire da cima a fondo i nostri termosifoni. Ecco in cosa consiste il metodo della farfalla.

Nonostante il mese di ottobre sia ancora molto caldo rispetto alla media degli anni precedenti, sembra che l’inverno 2022-2023 possa portare delle temperature molto basse nei prossimi mesi.

Per questo motivo, come ogni anno, molti italiani si avvalgono dell’ausilio di alcune fonti di calore per far fronte al gelo invernale e per scaldare la propria abitazione nel miglior modo possibile.

Termosifoni: ecco come pulirli con un modo efficace

Va detto però che l’aumento del costo del gas e della luce sta creando dei problemi non poco indifferenti e quindi in molti cercano delle soluzioni economiche per sfruttare l’energia cercando di risparmiare.

Per i termosifoni, è consigliabile utilizzare dei fogli di alluminio o dei pannelli termostatici posti dietro l’apparecchio in modo che il calore si imprigioni in essa e si diffonde nell’ambiente anche quando li spegniamo.

Però, per un buon funzionamento dei nostri termosifoni e per far si che non vengano diffuse nell’aria anche altre sostanze come polvere e detriti, è sempre meglio pulirlo a fondo, anche se questo potrebbe risultare impossibile.

I termosifoni, infatti, hanno una forma che rende difficile la pulizia a fondo specie tra le sue griglie e pertanto qualche residuo o accumulo di polvere tende a rimanere sempre, ma c’è una soluzione per far in modo che anche questo sporco in eccesso venga eliminato.

Il metodo della farfalla

Questo si chiama “il metodo della farfalla” e prevede l’utilizzo di alcuni oggetti che abbiamo a disposizione tutti quanti nelle nostre abitazioni e quindi non dovremmo spendere ulteriori soldi.

Per prima cosa dobbiamo accertarti di avere a disposizione una spugnetta per i piatti, possibilmente morbida, 1 bicchiere al cui interno avremo inserito dell’aceto, se i nostri termosifoni sono in alluminio o 2 cucchiai di sapone di Marsiglia, se questi sono in ghisa.

Oltre questi oggetti dovremmo procurarci anche un secchio di acqua calda e una corda o in alternativa una fascetta di plastica. Una volta che abbiamo tutto a portata di mano possiamo procedere con il metodo della farfalla.

Per prima cosa bisogna versare nell’acqua calda il bicchiere di aceto o il sapone di Marsiglia e mescolare per bene il tutto, finché non otteniamo un liquido omogeneo senza residui o scaglie.

Successivamente prendere la corda o la fascetta e avvolgerla attorno alla spugna, che sarà posizionata in modo orizzontale, e stringere al centro. In questo modo la forma della spugna sarà diventata quella di una farfalla.

Quindi, una volta avuta la nostra farfalla, immergerla nel secchio e dopo averla leggermente strizzata inserirla nelle fessure dei nostri termosifoni e tirare giù la corda o la fascetta, per far si che tutto lo sporco in eccesso venga rimosso.

Con questo metodo e con questi pochi elementi avremo pulito a fondo in pochissimo tempo i nostri termosifoni che potranno essere utilizzati in maniera ottimale senza che possano rilasciare polvere o altri batteri nell’aria.

Consigli degli esperti

Va detto però che prima di procedere con questa operazione, bisogna necessariamente proteggere il pavimento, dato che la soluzione e alcune gocce quasi sicuramente andranno a depositarsi su di esso.

Quindi è sempre meglio porre un asciugamano o un tappeto sul pavimento per evitare che questo si macchi e non si deteriori con l’utilizzo di aceto, specialmente per le piastrelle più delicate o per i parquet, la cui cura prevede determinati prodotti specifici.

Il metodo della farfalla per pulire i nostri termosifoni ci permette non solo di divertirci ma anche di risparmiare tantissimo tempo e di rendere pulito e limpido il nostro termosifone. Possiamo optare questo metodo anche per altri tipi di sporco ostinato, che non riusciamo a raggiungere.

Inoltre, bisogna sempre ricordarsi di controllare il funzionamento dei termosifoni prima di metterli in funzione.