Battiscopa vecchio e sporco, il rimedio efficace per farlo tornare nuovo

Ci sono vari metodi per pulire velocemente e in modo efficace il battiscopa. Ecco qual è il migliore.

Per rendere la nostra casa pulita e impeccabile ci impegniamo a trovare del tempo da dedicare alla pulizia della nostra abitazione e molte volte ci ritroviamo a non accorgercene di quanto tempo passiamo per levare lo sporco più ostinato.

Grazie all’utilizzo di prodotti adatti per rendere linda e pulita la nostra casa, il più delle volte, dobbiamo ripassare la pezza e il prodotto su alcune superfici per far in modo che tornino a splendere come nuove.

Battiscopa: ecco il metodo migliore per renderli pulitissimi

Facendo questo sprechiamo del tempo prezioso e inoltre ci sono zone in cui siamo costretti ad abbassarci e a rimanere in una posizione non proprio comoda per molto tempo ritrovandoci poi con dolori articolari.

Questo potrebbe accadere quando dobbiamo lavare i battiscopa che sono sempre tra gli elementi più ostinati in quanto su di essi si formano delle macchie nere che sono difficili da rimuovere.

Esistono però vari metodi che ci faranno risparmiare tempo e potremmo rapidamente lavare questi battiscopa senza rimanere chinati per molto tempo e quindi avere ripercussioni sul nostro corpo.

Il trucchetto più efficace è quello di utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto della sostanza che più desideriamo per pulire il nostro battiscopa basta che questo sia adatto per smacchiare e lucidare.

Nel caso il battiscopa sia di ceramica o di legno, il consiglio è quello di intingere il batuffolo di cotone in dell’aceto bianco per poi strofinarlo nelle zone in cui le macchie si presentano essere più ostinate.

Il cotone, nella sua forma di batuffolo, renderà più comoda la nostra operazione e ci permetterà di pulire sia la parte superiore che la parte inferiore e di rimuovere anche l’accumulo di polvere che si è formato.

Altri consigli

Se il battiscopa invece è in marmo o in pietra naturale, è assolutamente sconsigliato usare l’aceto in quanto la sua acidità danneggerebbe questi materiali ma al contrario si possono utilizzare il sapone giallo o il sapone di Marsiglia.

Questi ingredienti, oltre rilasciare un profumo che si diffonderà in tutta la casa, hanno anche delle caratteristiche emollienti e puliranno a fondo essendo anche molto delicate senza danneggiare i nostri battiscopa.

Per utilizzarli, questi saponi, vanno aggiunti a dell’acqua tiepida in cui dopo va inserito il batuffolo di cotone per poi usarlo per pulire a fondo cercando di eliminare lo sporco ostinato che vogliamo rimuovere.

Un altro metodo è anche quello del maglione di lana. Lasciando un nostro vecchio maglione che non utilizziamo sul battiscopa eviteremo che si formino polvere e altri residui, ma se non abbiamo questo capo di abbigliamento si può optare anche per un calzino.

Ovviamente, questo non va tenuto per sempre, ma per il tempo necessario che serve per la nostra pulizia, infatti successivamente, dopo qualche ora, possiamo poggiare una scopa o lo spazzolone per i pavimenti senza doverci per forza abbassare.

Per rendere lucidi i battiscopa di legno, oltre l’aceto questo si può combinare con dell’olio di oliva mescolando due bicchieri di acqua calda con mezzo bicchiere di olio di oliva e mezzo bicchiere di aceto.

Dopodiché immergere un panno, preferibilmente in microfibra in quanto la sua consistenza morbida evita di formare graffi e dopo strofinare delicatamente sul punto utilizzato e passare dell’acqua tiepida una volta terminato.

Questa operazione, oltre a dare lucentezza preverrebbe la formazione della polvere. Per quanto riguarda invece le strisce e le macchie presenti sui battiscopa di ceramica si può utilizzare della gomma per cancellare.

Le sue capacità abrasive, utilizzate in prossimità delle macchie tendono a rimuoverle, ma bisogna sempre optare per una gomma bianca e non ruvida. In questo modo eviteremo dei segni colorati e dei graffi dovuto allo strofinamento.