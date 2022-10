Caro bollette, quanto costa tenere il frigo acceso? Le cifre a fine mese

Tenere il frigo accesso ci fa arrivare a fine mese una bolletta dalla cifra assurda. Ecco quanto ci costa.

Il tema caro bollette è uno dei più discussi degli ultimi mesi e sta facendo paura a tutti gli italiani che si ritroveranno nei prossimi mesi con delle cifre altissime da pagare per quanto riguarda l’energia.

Per questo motivo si stanno cercando delle soluzioni per risparmiare sull’energia elettrica tra cui l’uso della carta stagnola dietro i termosifoni, che per via della sua proprietà di trattenere il calore rilascerebbe il caldo anche quando questi vengono spenti.

Frigo: ecco quanto si spende a fine mese

Inoltre, una normativa messa in atto dal Parlamento Europeo e adottata anche in Italia prevede un limite dell’innalzamento dei gradi per quanto riguarda il riscaldamento negli edifici scolastici, negli uffici e nelle case.

Anche l’utilizzo della corrente elettrica sta facendo discutere e in alcuni comuni si è optato per un accessione dei lampioni ad alternanza ossia tenendone uno acceso ed uno spento in modo da risparmiare sull’energia.

In molti però si sono chiesti cosa possa accadere nel periodo natalizio, dato che da sempre si vedono nei balconi di quasi tutti gli italiani e per le vie luminarie e decorazioni caratteristiche del periodo festivo.

Si pensa che queste possano essere limitate però andrebbero a portare una sorta di tristezza nel cuore degli italiani già fin troppo provati dalle conseguenze della pandemia Covid-19 negli ultimi due anni.

Per questo motivo si sta cercando una soluzione ottimale e secondo gli esperti questo periodo sarà un brutto ricordo e il nostro Paese ne uscirà presto e le cose cominceranno a cambiare già a partire dai primi mesi del 2023.

In molti hanno riposto la speranza nel prossimo Governo, ma in attesa stanno approfittando dei Bonus messi a disposizione dal vecchio grazie ai Decreti emessi per aiutare la popolazione.

Le somme da capogiro

Nelle nostre case, abbiamo molti elettrodomestici che consumano più di quanto pensiamo. Infatti IlMessaggero.it in collaborazione con Facile.it ha fatto una stima di quelli che consumano più di tutti.

Tra questi abbiamo la lavatrice che a lavaggio avrebbe un costo che va dai 0.50 centesimi di euro fino ad un massimo di 0.88 così come il forno che va dai 0.46 ai 0.74 centesimi ad utilizzo.

Ma il prezzo che più ha sorpreso tutti quanti è quello del frigo. Va detto che questo elettrodomestico è indispensabile per la conservazione dei cibi e pertanto non si può farne a meno.

Inoltre, rispetto ad altri elettrodomestici, non può essere spento perché se lo si fa andremo a deteriorare i nostri alimenti che invece necessitano di essere refrigerati fino al momento del loro consumo.

Secondo i siti in questione, il consumo del nostro frigorifero, va da un minimo di 0.30 centesimi fino ad un massimo di 1 euro ad ora e addizionando questi costi per un intero anno ne uscirà una cifra incredibile.

Infatti, facendo il calcolo del prezzo massimo, avremo un consumo generico che potrebbe arrivare sino a 24 euro al giorno che sommato per 365 giorni l’anno possono portare la bolletta di fine mese a costi altissimi, comunque da prendere in considerazione.

Una cifra che nessuno si sarebbe mai immaginato di spendere per avere in casa un elettrodomestico a cui non si può rinunciare. A questa somma, vanno aggiunte anche quelle degli altri elettrodomestici in casa.

Di conseguenza, all’anno, facendo la stima del prezzo massimo per ognuno di essi, la somma finale non è da sottovalutare. Anche se sono tutti elettrodomestici importanti per la vita di tutti i giorni.

Va detto che a queste cifra non sono state aggiunte le cifre riguardanti l’uso della televisione, del computer e del Wi-fi di internet. Il segreto è riuscire a contenere i costi utilizzando al meglio tutti gli elettrodomestici, senza esagerare o sprecare energia.