La vittima avrebbe subito minacce e violenze per quattro anni, dal 2013 al 2017. In un’occasione il suo ex tentò di strangolarla, e la giovane fu costretta a ricorrere alle cure mediche.

I giudici della Corte d’Appello de L’Aquila lo hanno condannato a due anni.

Trentaduenne di Castel di Sangro condannato a due anni: aveva tentato di strangolare la sua ex

botte e gli atti persecutori nei confronti della donna che lo aveva lasciato, un 32enne di Castel di Sangro (L’Aquila) ha patteggiato la pena di due anni di reclusione davanti ai giudici della Corte d’Appello dell’Aquila. La vittima avrebbe subito minacce e violenze per quattro anni, dal 2013 al 2017. In un’occasione il suo ex avrebbe tentato di strangolarla, costringendola poi al ricovero in ospedale.

La donna era continuamente assediata dalle minacce e dalle molestie dell’indagato, tanto che per uscire e andare a lavoro, era stata spesso costretta a chiedere ad amici e conoscenti di farsi accompagnare.