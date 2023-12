Tenta di sventare una rapina in banca a Ciampino, carabiniere ferito da un colpo di pistola

Il militare, libero dal servizio, è rimasto ferito da un colpo di pistola esploso dai rapinatori, che si sono poi dileguati a bordo di un’auto. Il carabiniere non è in pericolo di vita.

L’episodio si è registrato poco prima delle 13. In corso la ricerca dei malviventi che hanno messo a segno la rapina in una banca di Ciampino.

Rapina in banca: carabiniere ferito da un colpo di pistola

È intervenuto per sventare una rapina in banca il carabiniere rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso da uno dei ladri. Una banda di malviventi ha tentato una rapina in una banca di Ciampino. Il militare, libero dal servizio, si è accorto di quanto stesse succedendo ed è intervenuto. A quel punto uno dei ladri lo ha ferito con un colpo di pistola.

Il militare è stato soccorso e trasferito in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I quattro malviventi che hanno messo a segno la rapina sio sono dileguati a bordo di una vettura. I carabinieri hanno diramato le ricerche a tutte le centrali operative e predisposto diversi posti di blocco in

tutta la zona.