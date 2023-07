Tenta di rapire una bimba, fermata una giovane a Imperia

Una ragazza a Imperia è stata fermata dai carabinieri perché stava cercando di sottrarre una bambina i genitori.

Non è chiaro per quale motivo abbia compiuto il gesto, per fortuna però i genitori se ne sono accorti in tempo e ne è nato un diverbio molto acceso. Alla fine sono stati allertati i carabinieri di zona perché la situazione stava degenerando. Poco dopo alcuni agenti si sono recati sul luogo della discussione e hanno riportato l’ordine, poi dopo essersi assicurati che la bambina stava bene, hanno portato la ragazza in caserma per ulteriori accertamenti.

Ragazza tenta di rapire una bambina a Imperia

Sono stati momenti di tensione a Imperia ma anche di panico. Pensiamo a una coppia di giovani genitori a spasso con la figlioletta di un anno nelle vie cittadine di Imperia, a un certo momento, una distrazione di pochi minuti e qualcuno che tenta di portarla via. Questo è quello che è successo oggi pomeriggio ma il fatto è stato segnalato alle autorità, che poco dopo hanno riportato la calma.

Non è chiaro come mai la sconosciuta abbia cercato di prelevare la piccola, da quello che è emerso sappiamo che i due si trovavano in una farmacia, quando si sono accorti di cosa stava accedendo e subito è nata un’accesa discussione sotto gli occhi sconcertati dei presenti che non capivano cosa stesse accadendo.

Il quadro della situazione, che in poco tempo è degenerata, era invece molto chiaro. La sconosciuta stava tentando di portare via la bambina prelevandola direttamente dal passeggino in un momento in cui i genitori erano impegnati a fare altro.

Sul posto sono giunti i carabinieri, allertati più volte sia dai presenti che dalla stessa coppia. Una volta arrivati in farmacia, gli agenti hanno visto la donna con in braccio ancora la bambina e con molta cautela gli hanno intimato di consegnarla ai genitori.

Il fermo

Dopo essersi assicurati che la bambina fosse al sicuro, i carabinieri sono andati via con la donna per condurla al commissariato di zona per ulteriori accertamenti.

Come mai voleva portare via la bambina? Cosa è scattato nella sua mente in quel momento? Difficile da dire e anche lei in realtà non sa riferirlo con esattezza. Come durante la discussione in farmacia, anche presso gli uffici del comando è apparsa molto agitata e su di giri.

Ha dato in escandescenze più volte ed è stato necessario l’intervento del personale sanitario per farla tranquillizzare. In queste ore è stata sottoposta a fermo di identificazione e stando alle prime testimonianze, sembra che nel momento in cui ha preso la bambina, prima l’ha fissata e poi le ha detto “Vieni via con me”.

I contorni della vicenda non sono del tutto chiari, ma in tanti convengono che la donna con abbigliamento da runner e lunghi capelli biondi, avrebbe ripetutamente inveito contro la coppia urlando di darle la bambina, seguendoli dalla strada fin nella farmacia in cui erano entrati.

Secondo i carabinieri l’aggressione è stata messa in atto da una 19enne che già in passato si era resa protagonista di altre vicende in cui aveva mostrato in pubblico atteggiamenti molto aggressivi, per questo motivo verrà sottoposta a perizia psichiatrica ma da quanto sappiamo, non è stato convalidato l’arresto nei suoi confronti.

Padre e madre della piccola hanno subito un forte shock dovuto allo spavento e ci sono stati anche dei danni all’interno della farmacia in largo Sabatini. Sul posto, i soccorsi della Croce Rossa e il 118 hanno collaborato con le forze dell’ordine per riportare la calma mentre la bambina è in ospedale per alcuni controlli.