Tensioni a Verona tra tifosi del Napoli e forze dell’ordine

Alle 15 di questo pomeriggio è in programma la partita tra Hellas e Napoli. Alcuni tifosi hanno lanciato fumogeni nella zona della stazione e qualcuno è stato portato in Questura per l’identificazione.

Per il match, che si disputerà allo stadio Bentegodi di Verona, sono attesi oltre tremila tifosi partenopei.

Tensioni tra tifosi del Napoli e Polizia a Verona

Momenti di tensione quelli registrati questa mattina tra tifosi del Napoli e forze di polizia a Verona, dove alle 15 di oggi la squadra di casa incontrerà il club azzurro. Alcune decine di tifosi avrebbero lanciato fumogeni nella zona della stazione, in cui si è reso necessario l’intervento della polizia. Qualche tifoso è stato fermato e condotto in Questura, mentre si attende l’arrivo di oltre 3mila persone per la partita Hellas Napoli.

In queste prime otto giornate di campionato, il Napoli ha collezionato due vittorie, due pareggi, e una sconfitta. I veneti hanno invece collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Il match sarà visibile su Dazn.