La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla fino alle 6 di domenica, 22 ottobre.

La metro Materdei si è completamente allagata e il collegamento è stato temporaneamente chiuso. Chiusi anche parchi pubblici e accesso alle spiagge.

Maltempo a Napoli

Un violento acquazzone si è abbattuto questa mattina sulla città di Napoli. Tanti i disagi per i residenti, a partire dalla chiusura della metro in zona Materdei, per via di un allagamento nella zona interna della stazione. I parchi e gli accessi alle spiagge della città sono stati chiusi, mentre la protezione civile ha emanato un’allerta meteo gialla fino alle 6 di domenica mattina.

Non solo pioggia ma anche vento forte, che rende difficile la viabilità. Tanti i disagi per i cittadini. Alcuni negozi in zona Santa Lucia si sono allagati. Disagi anche per le caditoie piene di fogliame, che non riescono a far defluire l’acqua. La situazione dovrebbe migliorare in serata, quando le piogge si attenueranno.

Evacuazioni a Messina

La notte scorsa sono state evacuate, in via precauzionale, 150 persone a Messina per via degli incendi che hanno colpito le zone di Gioiosa Marea, Condrò e San Piero Niceto. Decine le abitazioni distrutte dalle fiamme. Sul posto vigili del fuoco e volontari. Da questa mattina stanno operando canadair, ma la situazione meteo è in netto miglioramento.