Trovata morta Gabriella Salgau

Un malore improvviso, che non le ha lasciato neppure il tempo di chiedere aiuto. Sarebbe morta così Gabriella Salgau, 50enne di Portogruaro, che lo scorso anno era stata eletta miss Lady Sanremo.

La donna è stata trovata priva di vita nel suo letto, questa mattina, quando i parenti, che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei, hanno allertato le autorità. A quel punto la porta dell’abitazione della 50enne è stata forzata, e Gabriella Salgau è stata trovata riversa nel letto, ormai priva di vita. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.