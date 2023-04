Tennis, Montecarlo: va a Sinner il derby azzurro per 6 2 6 2. In semi affronterà Rune

Domani ore 15.30 l’altoatesina affronterà in semifinale il danese, che è testa di serie numero 6 del torneo.

Terra rossa che sorride a Sinner. Nonostante la sconfitta, anche per Musetti è stato un ottimo torneo.

Vittoria nel derby

Jannik Sinner ha vinto i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. In due set, con il punteggio di 6 2 6 2, l’altoatesino ha sconfitto il connazionale Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano. Ora la testa di serie numero 7 del torneo affronterà Holger Rune in semifinale. Il danese è testa di serie numero 6 a Montecarlo in questa edizione. Avrebbe dovuto affrontare Matteo Berrettini agli ottavi, salvo poi vincerla a tavolino per via del ritiro di quest’ultimo a causa di un infortunio. Poi Rune ai quarti ha battuto il russo Daniil Medvedev, tra i favoriti dopo la vittoria all’Open di Miami proprio contro Sinner, e ora se la vedrà sempre con il nostro portacolori. Il 19enne è uno dei nuovi volti in rampa di lancio nel circuito mondiale.

Ad ogni modo, quella di oggi è stata una bella pagina di sport per i colori azzurri. I due tennisti sono il presente e sicuramente anche il futuro del tennis del Bel Paese a livello internazionale. Sinner deve ancora compiere 22 anni anni mentre Musetti è ancora più giovane, essendo un neo 21enne.

Musetti, uscita dopo una vittoria contro il n.1

Il carrarese esce sconfitto dalla partita odierna ma con più consapevolezza delle sue qualità. Ieri, infatti, ha disputato una partita stratosferica battendo Novak Djokovic. “Come nome e grandezza è la mia vittoria più importante, perché il serbo è il migliore di tutti i tempi”, aveva detto commentando il risultato degli ottavi di finale. Non è infatti impresa da tutti i giorni che un tennista italiano batta il numero 1 al mondo, tra l’altro riuscendo a rimontare dopo aver perso il primo set.

Per quanto riguarda Sinner, invece, non le scopriamo di certo oggi le sue qualità. Questa stagione per lui si sta rivelando davvero importantissima in termini di risultati ottenuti. Ricordiamo che nella classifica ATP Race l’altoatesino è attualmente salito in terza posizione e virtualmente è il numero 8 del ranking, a un passo dal suo miglior piazzamento di sempre in carriera.

A caccia della prima vittoria in un mille

Inoltre è la terza qualifica consecutiva in semifinale in un Masters 1000 per il numero 1 italiano. Ora si tratta solo di continuare in questa direzione e puntare a raggiungere la prima vittoria in carriera in un torneo da mille punti. Sinner ci ha già provato in più occasioni ma non ci è ancora riuscito. Questa è un’occasione ghiotta perché gli avversari rimasti non sono irresistibili anzi, sono decisamente alla sua portata.

La semifinale sarà disputata domani sulla terra rossa del Principato dalle ore 15.30. Sinner ha affrontato in precedenza una sola volta il danese. Era il 2022 in occasione del torneo ATP 250 a Sofia. In quella circostanza la partita fu vinta da Rune, che si trovava in vantaggio, in virtù dell’abbandono per infortunio di Sinner. “Sono contento di avere la possibilità di incontrarlo, spero che sarà una sfida divertente“, ha dichiarato subito dopo la vittoria contro Musetti.