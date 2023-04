Lago Superiore, la notizia sorprende i cittadini: l’ultima volta avvenne nel 1978

Una notizia che ha lasciato i residenti senza parole: è accaduto al Lago Superiore dopo tanti anni. L’ultima volta è stata nel 1978.

Una bellissima notizia per tutti coloro che abitano, vivono o visitano il Lago Superiore. Con una ordinanza del sindaco in carica, succederà un qualcosa che non si verificava dal 1978. È sicuramente una buona notizia, anche se tutti sono rimasti senza parole avendoci quasi perso le speranze. In quale zona accade e che cosa si potrà fare?

Lago Superiore, non succedeva dal 1978: cosa ha deciso il sindaco

Mattia Palazzi è il sindaco di Mantova e ha finalmente revocato un divieto, in vigore sin dal 1978. Si tratta della balneazione vietata in alcuni punti del Lago Superiore, da sempre bandita per una questione di sicurezza.

Dopo 45 anni il sindaco ha firmato una ordinanza che mette fine a questo divieto, permettendo ai cittadini e turisti di poter fare il bagno in quest’acqua. Ovviamente, il tutto è stato deciso solo dopo una attenta analisi svolta per verificare che l’acqua fosse pulita e sicura.

Il Sindaco si è basato sulle indicazioni del Ministero della Salute, dopo che ha recentemente inserito il Lago tra le località di balneazione. Secondo sempre quanto evidenziato dal Ministero, sempre che prelievi e analisi svolti in questi ultimi 4 anni abbiano portato a dei risultati positivi per la balneazione in ogni punto su Mantova.

Il divieto, come accennato, era presente sin da 1978. Il Sindaco dell’epoca aveva messo una ordinanza vietando la balneazione a causa di alcuni batteri. Oggi l’acqua è pulita e finalmente si potrà fare il bagno.

La decisione sul Lago a Mantova

Una ordinanza che ha messo tutti d’accordo, con un divieto lungo 45 anni e che portava via dei turisti. La zona è sempre stata un punto focale per il turismo da ogni parte del mondo, ma adesso con la possibilità di balneazione si aggiunge un tassello molto importante.

L’ordinanza era la numero 4168/1978 del 14 luglio e tutti la ricordano, perché è stato un duro colpo per i cittadini di quella zona. Un posto magnifico con scenari da cartolina, ora aperto grazie alla pulizia dell’acqua e mancanza totale di batteri come confermato dal Ministero della Salute.

Il Sindaco in un suo post di Facebook ha dichiarato che dichiarare il lago balneabile non significa farci il bagno, obbligare i cittadini a farlo o altro. Secondo quanto si evince vuol dire solamente poter entrare in acqua nella massima sicurezza. Non solo, significa anche poter dare conferma di un acqua pulita, senza batteri e con la natura a favore. In 4 anni di prelievi e controlli, un risultato di questo tipo deve essere sicuramente festeggiato.

Un modo per poter ottenere qualcosa di buono, in un mondo dove l’inquinamento e i batteri sembrano oramai farla da padroni.