Tennis, Irina Begu lancia la racchetta e colpisce un bambino sugli spalti

Divertimento e spettacolo ma anche qualche brutto espisodio, al Roland Garros 2022 non mancano le emozioni e il torneo si fa sempre più avvincente sia nel mondo femminile che in quello maschile.

Andrà in scena oggi la quinta giornata dello Slam parigino che sta accompagnando la quotidianità dei tanti appassionati con partite sensazionali e momenti alquanto bizzarri.

Brutto e “sfortunato” l’episodio che ha coinvolto la tennista romena Irina Begu che, colta dal nervosismo, ha letteralmente tirato la sua racchetta che rimbalzando ha colpito un bambino sugli spalti.

Irina-Camelia #Begu bounced her racket into the crowd

As a result a child began to cry loudly with play halted as the chair umpire called on the supervisor to intervene#FrenchOpen #FrenchOpen2022#RolandGarros #RolandGarros2022 #Tennis

Watch: https://t.co/9EeeStUH6Z

— Express Sports (@IExpressSports) May 26, 2022