Addio a Ray Liotta, morto l’attore di ‘Quei bravi ragazzi’: aveva 67 anni

Si è spento, all’età di 67 anni, Ray Liotta, attore di Quei bravi ragazzi, film del 1990, diretto da Martin Scorsese.

Ray Liotta è morto: l’attore si è spento a 67 anni. Divenne famoso quando prese parte a Quei bravi ragazzi, film diretto da Martin Scorsese, arrivato nelle sale cinematografiche nel 1990, dove interpretò il mafioso Henry Hill al fianco di Robert DeNiro e Joe Pesci. Secondo quanto riferito, Liotta sarebbe morto nel sonno, mentre si trovava nella Repubblica Dominicana per girare un nuovo film.

Un funzionario dell’Istituto nazionale di scienze forensi della Repubblica Dominicana ha confermato la morte di Ray Liotta e ha affermato che il suo corpo è stato portato all’obitorio del Cristo Redentor. The Hollywood Reporter e NBC News hanno rivelando, stando alle parole dei rappresentanti di Liotta, che l’attore è morto nel sonno. Si trovava nella Repubblica Dominicana per girare un nuovo film.

Lorraine Bracco, che ha interpretato Karen Hill in Quei bravi ragazzi, ha pubblicato un post su Twitter, dicendo di essere: “Assolutamente sconvolta nell’apprendere questa terribile notizia”. Il post:

I am utterly shattered to hear this terrible news about my Ray.

I can be anywhere in the world & people will come up & tell me their favorite movie is Goodfellas. Then they always ask what was the best part of making that movie. My response has always been the same…Ray Liotta. pic.twitter.com/3gNjJFTAne

