Tennis, il ritorno di Serena Williams

Sale l’attesa per l’appuntamento tennistico più atteso dell’anno, Wimbledon è finalmente alle porte e i giocatori si stanno preparando al meglio per il torneo più prestigioso della storia di questo sport.



Nel maschile il favorito numero 1 è sicuramente Novak Djokovic che vuole trionfare a Londra per la settima volta e portarsi a 21 slam per dare la caccia a Rafael Nadal che con un 2022 fin qui perfetto si è portato a quota 22.

A Londra il tennista serbo proverà anche a riprendersi il primo posto nel ranking ATP, perso al Roland Garros.

Nel tennis femminile invece i riflettori sono puntati sulla numero 1 al mondo Iga Swiatek che, dopo il trionfo di Parigi vuole arricchire la sua bacheca anche con un ottimo risultato su una superficie dove spesso ha faticato a trovare risultati.

Serena Williams will make her return to tennis at Wimbledon after being out for nearly a year @HighlightHER pic.twitter.com/YpW8s5t5Go

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 14, 2022