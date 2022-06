By

La famosa serie coreana Squid Game sta per diventare un vero reality show, prodotto da Netflix e che sarà lanciato sempre sulla piattaforma streaming. Ecco i dettagli.

Lo scorso anno, la distopica serie coreana Squid Game è diventato lo show più visto al mondo su Netflix, un successo inaspettato che continua ancora oggi. Sulla scia di questo grande clamore, il colosso dello streaming ha deciso di creare un vero e proprio reality show a tema.

Ebbene sì, la serie di competizioni vista nella serie tv diventerà realtà e parteciperanno dei veri concorrenti. Ecco le ultime notizie che stanno girando in queste ore sul web, una novità che lascia tutti a bocca aperta.

Squid Game diventa un vero reality show: i dettagli della nuova idea Netflix

L’azienda Netflix è nota per la voglia sempre di innovazione e il colosso nello streaming, negli anni, si è confermato portatore di novità nel mondo.

Lo scorso anno ha colpito tutti con Squid Game, una serie coreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, che di certo non si aspettava il successo planetario ottenuto in questi anni. Ora, Netflix decide una cosa pazzesca: far diventare la serie un vero e proprio reality show.

Questo si chiamerà Squid Game: The Challenge e vedrà competere concorrenti veri, provenienti da tutto il mondo, che giocheranno per vincere un premio in denaro di 4,56 milioni di dollari.

Ovviamente, non si rischierà la morte come nella serie tv, ma le gare saranno più o meno ispirate a quelle viste nelle diverse puntate, che hanno tenuti incollati allo schermo milioni di spettatori. Al momento, come rende noto Netflix, il casting è in corso.

La trama della serie, un’inquietante corsa contro la morte

Lanciata a settembre 2021, Squid Game segue 456 concorrenti disperati che competono tra loro in un misterioso e mortale gioco di sopravvivenza, che coinvolge più round di giochi per bambini.

L’obiettivo è quello di vincere 45,6 miliardi di Won (moneta coreana), cifra che può di certo tirarli fuori dalla loro miseria. Ogni gioco è un gioco tradizionale coreano per bambini come Red Light, Green Light, ma la conseguenza della sconfitta è la morte.

Tutti sono rimasti con il fiato sospeso vedendo questa innovativa serie tv, diventata un vero e proprio fenomeno e, per la gioia dei fan, rinnovata per una seconda stagione. Intanto, restiamo in attesa di questo nuovo reality show, che sarà sicuramente diverso dagli altri. Quali saranno le regole? Chi saranno i concorrenti? Staremo a vedere.