Tende stropicciate, altro che ferro da stiro: te ne basta una manciata | Addio pieghe

Tende perfette senza passare il ferro da stiro? È possibile con un metodo innovativo grazie ad un comune rimedio naturale.

Le tende sono complementi d’arredo che sposano perfettamente ogni stile presente in casa, oltre ad essere un valido aiuto per contrastare la luce del sole diretta. Le tipologie in vendita sono tantissime, ma quando si stropicciano bisogna passare ore con il ferro da stiro in mano. Qualcuno ha trovato un rimedio naturale per dire addio alla stiratura e rendere le tende perfette senza pieghe.

Tende, complementi d’arredo fondamentali

Complementi d’arredo come le tende non mancano mai in casa, proprio perché riescono a impreziosire e rendere la stanza bellissima. Nascono come schermo per impedire ai raggi del sole diretti di penetrare in casa, oltre che schermare occhi indiscreti esterni.

Insomma, vengono scelte e messe in tutti gli ambienti della casa diversificandole tra loro non solo per i colori ma anche per il tipo di tessuto. Gli svantaggi? Si stropicciano e quelle pieghe in fondo sono bruttissime da vedere.

Per non passare il tempo con il ferro da stiro in mano, si potrà procedere in modo alternativo usando un rimedio naturale inconsueto.

Tende perfette, il metodo innovativo per non usare il ferro da stiro

Se le tende perfette sono il sogno di ogni persona, nelle abitazioni di tutti i giorni non sempre è possibile realizzarlo. I tessuti sono spesso delicati e si stropicciano, regalando pieghe diverse altamente antiestetiche.

Arriva sempre il momento di staccarle, lavarle e passare ore ad eliminare le pieghe: un metodo innovativo potrebbe mettere da parte il ferro da stiro per sempre! Questo trucco richiede poco tempo e l’uso di un rimedio naturale comune che farà dire addio alla stiratura delle tende in inverno e soprattutto in estate.

Quando si lavano i vari tendaggi in lavatrice, preferire un programma a bassa temperatura e breve così da evitare ogni tipo di stropicciatura causata dal calore dell’acqua. Se lavate a mano, non dovranno essere strizzate energicamente così che non si formino le fastidiose pieghe.

Come ammorbidente si consiglia di usare dell’acido citrico, completamente naturale. Basteranno 150 grammi in un litro di acqua per metterlo poi in una bottiglia, pronto all’uso. Per lavare le tende metterne 100ml nella vaschetta dell’ammorbidente e avviare il programma breve.

Una volta che sono state lavate, stenderle immediatamente una volta che la lavatrice si è spenta e in senso verticale così che il peso dell’acqua eviti la formazione delle pieghe. Un altro piccolo trucco è nel fermo con le mollette, infatti andranno posizionate in punti dove il segno non verrà visto.

Ricapitolando: