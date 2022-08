Cristina Kirchner chiede calma ai suoi seguaci in una Argentina infuocata

By

La polizia di Buenos Aires reprime le manifestazioni a sostegno del vicepresidente Cristina Kirchner, in un clima di tensione per la richiesta di condanna per corruzione.

Cristina Fernández de Kirchner ha finalmente parlato ieri intorno alle 22.00, dopo una settimana di manifestazioni di sostegno fuori casa. Lunedì un procuratore federale ha chiesto di condannarla a 12 anni di carcere per corruzione e i suoi fedeli sono scesi in piazza. Questo sabato, dopo una settimana di notti agitate per i residenti di uno dei quartieri più cari di Buenos Aires, la veglia di decine di persone si è trasformata in un raduno di massa.

La decisione del governo della capitale, in mano all’opposizione, di recintare i dintorni si è conclusa con scontri con la polizia. La situazione si è calmata quando Kirchner ha preso un microfono e ha chiesto ai suoi seguaci di tornare a casa. “Andiamo a riposarci, è stata una lunga giornata”, ha detto il vicepresidente. Sulla via del ritorno al suo edificio, sono iniziati i fuochi d’artificio. Kirchner è accusata di aver guidato un’associazione illecita nata per arricchirsi di opere pubbliche durante i suoi due governi, tra il 2007 e il 2015.

“Questo non è un processo a Cristina Kirchner, è un processo al peronismo”, ha risposto martedì, dal suo ufficio al Senato, e metà del paese lo prese come una chiamata in sua difesa. Centinaia di militanti si sono radunati all’angolo del suo palazzo a Recoleta. Questo sabato ce n’erano migliaia. Alle cinque del pomeriggio, la prima fila di manifestanti ha cercato di ribaltare le recinzioni che impedivano loro di passare e 12 poliziotti sono rimasti feriti.

Le forze di sicurezza hanno cercato di sedare le proteste con spray al peperoncino e un camion con idranti. Quattro persone sono state arrestate e rilasciate. “Una cosa è una manifestazione e un’altra cosa molto diversa è un piano organizzato per l’occupazione dello spazio pubblico. Non possiamo permetterlo”, ha difeso il capo del governo di Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno dei principali leader dell’opposizione. La decisione di erigere delle recinzioni è stata una calamita per i manifestanti che difendono Cristina Kirchner.

Una dozzina di cortei indetti a Buenos Aires e dintorni hanno deviato la rotta e si sono diretti verso la casa del vicepresidente. La tensione durata una settimana alla fine è andata fuori controllo nella roccaforte conservatrice della città, in uno degli indirizzi più famosi del paese. L’angolo delle vie Uruguay e Juncal fa parte dell’immaginario collettivo dell’Argentina dal 9 dicembre 2015, l’ultima notte in cui Cristina Kirchner è stata presidente.

L’appartamento al quinto piano con finestre su entrambe le strade le apparteneva da decenni, ma quella notte, dopo il suo addio in un atto imponente davanti al palazzo presidenziale, gli argentini appresero che la donna più odiata e amata del paese sarebbe vissuta là. Solo due dei suoi vicini su 10 hanno votato per lei alle elezioni del 2019 e durante questo periodo non c’è mai stata carenza di manifesti contro di lei.

Molti erano stati gli appelli dei suoi militanti, che quella notte del 2015 riempirono il quartiere in risposta a una manifestazione di ripudio nei confronti del nuovo vicino. Kirchner dovette desistere dall’arrivo e andò a dormire a casa di sua figlia. Stava per lasciare la città il giorno successivo, l’inaugurazione del conservatore Mauricio Macri. Questa settimana, la richiesta di condanna ha riportato la sua gente in piazza. Dopo notti con decine di persone di guardia a Juncal e in Uruguay, la militanza della capitale che aveva chiesto un atto a Parque Lezama, nel sud della città, ha marciato verso Recoleta.

La polizia ha interrotto il traffico in un perimetro di almeno 10 strade intorno alla casa del vicepresidente e i militanti hanno riempito le strade. Recoleta non è più il quartiere dei più ricchi di Buenos Aires, ma mantiene i suoi antenati: tra i vicini del vicepresidente ci sono la nunziatura apostolica, tre delle sedi dell’Opus Dei, i palazzi delle ambasciate del Brasile e della Francia, gli hotel , ristoranti e negozi di design.

I gruppi organizzati sono arrivati ​​per primi e si sono avvicinati il ​​più possibile alle barricate. Mentre la polizia reprimeva il tentativo di rompere una recinzione in Uruguay Street, nel resto del quartiere il blocco delle strade ha simulato una giornata di cammino. Famiglie, coppie, tanti giovani hanno bevuto mate, mangiato choripanes, comprato una maglietta con l’immagine di Cristina Kirchner accanto a quella di Eva Perón. La canzone nasce da qualche voce timida, e gli altri si uniscono brevemente: “Se toccano Cristina, che casino sarà!”.