BCE e Federal Reserve sono in accordo sui passi da compiere: Schnabel chiede un’azione forte e Kazaks prevede un altro forte aumento dei tassi a settembre.

Jerome Powell non è solo. Il duro discorso contro l’inflazione pronunciato venerdì a Jackson Hole (Wyoming) dal presidente della Federal Reserve è stato appoggiato sabato da rappresentanti della Banca centrale europea (BCE). Il messaggio è simile: bisogna agire con rapidità e forza per evitare che l’inflazione si arrocchi, dopo l’errore di aver pensato che sarebbe stata transitoria, ha sottolineato nel suo intervento al forum la consigliera della Bce Isabel Schnabel.

Il governatore della banca centrale lettone è stato più specifico e nelle dichiarazioni a Reuters ha previsto un rialzo del tasso da 0,5 a 0,75 punti alla riunione della BCE di novembre. “L’elevata inflazione è diventata la principale preoccupazione dei cittadini di molti paesi”, ha ammesso Schnabel. “Sia la probabilità che il costo dell’attuale alta inflazione che sta prendendo piede nelle aspettative sono sgradevolmente alti. In questo contesto, le banche centrali devono agire con decisione.

Devono parlare con decisione contro il rischio che le persone inizino a dubitare della stabilità a lungo termine delle nostre valute”, ha aggiunto. Schnabel ha messo a confronto due alternative. Agire con cautela, poiché l’inflazione è dovuta a shock dell’offerta esterna come la pandemia e la guerra in Ucraina e non è chiaro se il rialzo dei tassi sia il rimedio appropriato, o per farlo con decisione, anche assumendo “il rischio di una crescita più bassa e più disoccupazione. E, senza esitazione, ha optato per quest’ultima opzione, perché “riduce al minimo i rischi di pessimi risultati economici futuri”.

Il ragionamento è molto simile a quello di Powell, il quale ha affermato che i rialzi dei tassi indeboliranno il mercato del lavoro e causeranno “qualche dolore” a famiglie e imprese, ma che “se non si ripristina la stabilità dei prezzi, il dolore sarà molto”. E come il presidente della Fed, il consigliere della Bce ha ricordato gli errori degli anni ’70, pur ammettendo l’errore di considerare ora che l’inflazione sarebbe stata transitoria. La posizione di Schnabel non è una sorpresa. Si presume che i tassi aumenteranno nuovamente a settembre.

Per la Bce, invece, la situazione è ancora più complicata che per la Federal Reserve. Powell parte da una situazione di praticamente piena occupazione, mentre in Europa l’economia è più debole e il rischio di recessione è ancora più marcato. Alcuni membri della Bce, infatti, avrebbero preferito il rialzo dei tassi di luglio a 0,25 punti e non lo 0,5 approvato, secondo il verbale della riunione. Nonostante ciò, Schnabel è stato chiaro: “Per ripristinare e preservare la fiducia, è necessario riportare rapidamente l’inflazione sull’obiettivo.

Più a lungo l’inflazione rimane elevata, maggiore è il rischio che il pubblico perda fiducia nella nostra determinazione e capacità di preservare il potere d’acquisto”, ha affermato.Un aumento a settembre A luglio, la BCE ha alzato i tassi di 50 punti base (il più grande aumento degli ultimi 22 anni) portandoli a zero ei mercati si aspettavano una mossa simile alla prossima riunione dell’8 settembre, ma il deterioramento dei dati sull’inflazione considera una mossa più drastica.

Secondo Martins Kazaks, governatore della Banca centrale della Lettonia (e, come tale, parte del Consiglio direttivo della Banca centrale europea), una recessione nell’eurozona è molto probabile, ma non basterà a far scendere l’inflazione, che costringerà a settembre a un forte rialzo dei tassi, anche superiore a quanto stimato dai mercati. “Alzare i tassi in anticipo è una scelta politica ragionevole”, ha detto Kazaks a Reuters in un’intervista a Jackson Hole.

“Dovremmo essere aperti a considerare incrementi compresi tra 50 e 75 punti base”. In Lettonia, i prezzi di luglio hanno registrato un aumento del 21,5% rispetto allo stesso mese del 2021. Nell’intera zona euro, l’inflazione dell’8,9% è quattro volte superiore all’obiettivo della BCE del 2% e, cosa più preoccupante, il sottostante anche i dati (che escludono fattori volatili come i prezzi alimentari ed energetici) sono elevati.

Kazaks ha affermato che “evitare una recessione sarà molto difficile” in queste condizioni. “Questo è ciò che diamo per scontato in Lettonia”, ha detto a Reuters. In queste condizioni, la BCE deve abbandonare la sua politica di stimolo nel primo trimestre del 2023, in linea di principio per raggiungere una situazione di neutralità, in cui la banca centrale non rallenti né stimoli l’economia. “Ma se vediamo che dobbiamo andare oltre la neutralità, non ho dubbi che andremo”, ha detto. “Se non vediamo un calo significativo dell’inflazione core, dovremo farlo. Ma non andiamo avanti da soli”, ha detto.