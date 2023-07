Temptation Island, colpo di scena per Gabriela e Giuseppe: il web è deluso

Sorpresa a Temptation Island, dove una delle coppie più seguite di questa edizione ha preso una scelta inaspettata che non è piaciuta affatto al popolo dei social. Gabriela e Giuseppe si erano lasciati durante il falò di confronto di due lunedì fa, ma ieri è cambiato tutto. Intanto, Raffaella Mennoia, autrice del programma, svela tutti retroscena e segreti del dietro le quinte.

Un epilogo che nonostante in molti avessero immaginato, ha lasciato con l’amaro in bocca, quello a cui si è assistito ieri sera tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a Temptation Island. Due lunedì fa, i ragazzi, 19 anni lei e 24 lui, avevano deciso di separare le loro strade durante il falò anticipato di confronto, ma ieri il ragazzo è tornato alla carica, e tutto è cambiato, con la fidanzata che ha deciso di lasciare la trasmissione con lui, nonostante quest’ultimo le avesse confessato di averla tradita in passato.

Temptation Island, quarta puntata: Gabriela e Giuseppe tornano assieme

Giuseppe e Gabriela, rispettivamente 24 e 19 anni, hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore, messo a repentaglio dal ragazzo che a gennaio si è iscritto a una app di incontri usando per errore il telefono della sua compagna, che ha così scoperto tutto.

Nel corso delle prime tre puntate, entrambi non ci sono andati giù leggeri, l’uno con l’altra, e Ferrara è apparso anche molto attratto da una delle single, mentre lei, per ripicca, si è baciata con un tentatore. Durante la terza puntata del 10 luglio, avevamo lasciato i due ragazzi decisi a chiudere una volta per tutte, mentre si allontanavano dal falò.

Nelle ore successive, però, Giuseppe ha cambiato idea, e ha chiesto un ulteriore confronto alla ragazza, che ha scelto di darglielo. Di fronte a lei ha ammesso per la prima volta di averla tradita in passato e Gabriela ha deciso di perdonarlo, lasciando Temptation Island mano nella mano con il suo fidanzato di 7 anni (ne aveva 12 quando si sono messi assieme).

Una volta che non guardo temptation e scopro che la mia protetta si è commossa alla conferma del cesso che l’aveva tradita. GABRIELA SVEGLIATI CHE ALTRO CHE PRIMAVERA, SIAMO IN ESTATE E QUELLE NON SARANNO LE ULTIME CORNA CHE VEDRAI FIGLIA MIA #TemptationIsland pic.twitter.com/Pis9RnxnQW — Ema ✨KATTIVA ERA✨ (@thank_you_18) July 17, 2023

Una scelta, quella della 19enne, che non è piaciuta affatto agli utenti Twitter, tra i più attivi nel commentare live la trasmissione, che hanno ritenuto assurdo che lei potesse perdonarlo dopo il dir poco discutibile comportamento nei suoi confronti durante il corso del docu-reality.

“Senza di lei non riesco ad andare avanti, non ho mangiato e non ho dormito, voglio dirgli la verità una volta per tutte, che l’ho tradita che sono andato a ballare. Per me lei è tutto, dovrebbe essere la madre dei miei figli. Ci siamo detti solo il peggio non quello che è successo. Se esco da qui senza di lei non so come ricominciare, in questi sette anni non mi era mai successo. L’ho capito qui” aveva detto a Filippo Bisciglia Giuseppe, nello spiegargli perché volesse un nuovo falò di confronto con lei.

Ma a queste motivazioni non sembrano credere per niente su Twitter, con la maggior parte che si dice convinta che in breve tempo lui tornerà a tradirla come prima: “Una volta che non guardo Temptation e scopro che la mia protetta si è commossa alla conferma del ces*o che l’aveva tradita. GABRIELA SVEGLIATI CHE ALTRO CHE PRIMAVERA, SIAMO IN ESTATE E QUELLE NON SARANNO LE ULTIME CORNA CHE VEDRAI FIGLIA MIA” scrive per esempio l’utente @thank_you_18, ma sono in tanti a pensarla come lei. Non resta che vedere se la loro storia resisterà nei prossimi mesi o se come già accaduto, le cose tra loro cambieranno una volta tornati alla vita di tutti i giorni.

Raffaella Mennoia svela i segreti di Temptation Island

Nel frattempo, il braccio destro di Maria De Filippi e autrice di Uomini e Donne e Temptation Island, Raffaella Mennoia, raggiunta da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcuni segreti della realizzazione della trasmissione campione di share dell’estate (una media di 3,4 milioni di spettatori e il 26% di ascolti), rivelando particolari sulla selezione dei protagonisti e sulle riprese in Sardegna.

I provini sono iniziati a marzo e durati tre mesi, e nel corso di questo periodo sono state individuate 120 coppie interessanti, poi ridotte alle 7 protagoniste scelte da Raffaella con un gruppo di altri autori: “La cosa importante è incontrare le coppie e osservarle perché c’è una sensazione che mi arriva subito e che poi condivido con gli autori. A volte una frase basta a fare la differenza. Non abbiamo mai mostrato i provini perché le cose che ci vengono dette sono davvero riservate e private” ha spiegato Mennoia.

E sulle riprese effettuate in Sardegna, l’autrice ha rivelato un piccolo grande segreto su come riescano a rendere i filmati più reali e meno pilotati rispetto, ad esempio, a L’Isola dei famosi: “Usiamo telecamere “remotate”, non come quelle degli altri reality. I partecipanti sanno benissimo che ci sono, ma non ce le hanno in faccia. E questo concede più relax mentale”.

Infine, Raffaella ha detto la sua sull’ipotesi avanzata da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset lo scorso 4 luglio di un Temptation Winter Edition: “Una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male…” ha risposto con ironia, anche se dalle parole dell’ad di Cologno Monzese, paiono esserci pochi dubbi sul fatto che si farà, visti e considerati anche gli ottimi risultati che la trasmissione sta facendo registrare.