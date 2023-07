I vicini ridevano di casa sua, fino a quando non hanno dato un’occhiata all’interno

Betty ha creato una casa piccola con interni mozzafiato. Nessuno dei suoi vicini avrebbe creduto che potesse essere così bella.

Ecco che oggi vi raccontiamo la storia della 73enne Betty Smith, che costruì da sola la sua casa, lasciando tutto il vicinato senza fiato.

L’incredibile storia di Betty Smith

Sul web circola ormai da qualche giorno la storia di una donna americana, Betty Smith, che per lungo tempo è stata presa in giro da tutto il suo vicinato.

I suoi vicini si burlarono di lei una volta che videro che la nonna di 73 anni volesse costruire completamente un’altra casa accanto a quella che aveva già. Betty era sempre stata una donna molto umile e con risorse limitate, che viveva ormai da sola, poiché vedova.

Dopo la morte del marito, anziché vendere la casa e trasferirsi altrove, come magari speravano i suoi vicini, la donna decise di cominciare i lavori per costruire una seconda casa.

La notizia non rese affatto felici i suoi vicini, che iniziarono a fare di tutto per ostacolarla. I vicini la definirono addirittura “folle”, perché ritenevano insensato che la donna volesse costruire una casa più piccola vicino alla sua anziché ristrutturare quella che aveva già.

Inoltre, ai vicini non piaceva affatto l’idea che la donna potesse disturbarli con il rumore dei lavori. Così tentarono più volte di dissuaderla e finirono addirittura per insultarla o ignorarla.

Quello che non sapevano è che Betty fosse una vera e propria esperta di design e che per tutti quegli anni avesse messo da parte molti soldi per costruire una casa piccola e intima, come desiderava il suo John.

Ha creato una casa piccola con interni mozzafiato: i vicini non se l’aspettavano

Una volta pronta la casa, Betty cominciò ad arredarla a suo gusto. Tutte le volte che usciva di casa e tornava con nuovi mobili, i vicini non potevano fare a meno di burlarsi di lei.

Allo stesso tempo, però, erano quasi incuriositi dalla determinazione di Betty. Dopo averla arredata la nonna, anziché ignorare i suoi vicini, decise di invitarli all’inaugurazione.

I suoi vicini accettarono l’invito, ma non perché felici di quanto Betty aveva fatto, ma perché per loro sarebbe stata un’occasione in più per schernirla. La casa, da fuori, appariva davvero piccola e trascurata, per alcuni addirittura sporca.

Una volta dentro, però, i vicini avrebbero cambiato sicuramente idea. Gli interni di quella casa, infatti, erano curati nei minimi dettagli. Betty aveva pensato davvero a tutto e anche se gli spazi non erano magari così grandi come quelli delle case dei suoi vicini, la donna voleva creare semplicemente un ambiente caldo e accogliente.

I vicini dovettero ricredersi alla vista di una casa così bella. La storia di Betty non si concluse con il riavvicinamento della donna ai vicini, ma con una morale: mai giudicare il libro dalla copertina.

Nonostante Betty sia una donna umile, infatti, è davvero piena di talento e di voglia di vivere anche se ormai anziana. I suoi vicini non poterono fare altro che incassare il colpo.