Meteo, l’anticiclone africano è sempre più a nord: è cambiato il clima italiano?

Meteo, la circolazione atmosferica ha subito una completa trasformazione, con l’anticiclone africano che ha preso il posto dell’anticiclone delle Azzorre. Nel contesto attuale del 2023, la questione più significativa riguarda il cambiamento nello schema meteorologico prevalente.

In passato, l’Atlantico dominava durante l’autunno, parte dell’inverno e la primavera, mentre l’estate era caratterizzata dall’anticiclone delle Azzorre. Questo cambiamento nello schema meteorologico predominante ha avuto un impatto significativo sull’aumento delle temperature estive. Negli ultimi decenni è diventato la normalità per le nostre stagioni.

Meteo, nuovo schema della circolazione

Questo nuovo modello meteorologico, con l’anticiclone subtropicale predominante, si ripete non solo durante l’estate, ma anche nelle altre stagioni. Spesso abbiamo osservato ondate di calore anomale durante l’autunno o persino in inverno. La speranza è che questo modello possa cambiare il più presto possibile. Desideriamo che le condizioni climatiche tornino finalmente a quelle di un tempo, anche se siamo consapevoli che potrebbe richiedere molto tempo per il clima di quel periodo.

La necessità di un cambiamento è urgente. Il ritorno a un clima più mite e prevedibile è essenziale per la nostra sopravvivenza e per il benessere del nostro pianeta. È importante essere consapevoli di questo cambiamento come primo passo verso l’azione.

Solo comprendendo la gravità della situazione possiamo sperare di invertire questa tendenza e tornare a un modello meteorologico più sostenibile. Non possiamo negare il drastico cambiamento degli ultimi decenni, passando da un modello dominato dall’Atlantico a uno caratterizzato da ondate di calore africane.

Svolta a fine luglio?

Il clima del 2023 sta manifestando un’intensità notevole, con un’eccezionale ondata di calore che sta colpendo il nostro pianeta. Per affrontare un quadro climatico così straordinario, sarà necessario un evento altrettanto potente.

I modelli di previsione meteo, con varie sfumature, stanno segnalando possibili cambiamenti significativi. Questi cambiamenti potrebbero essere drastici, poiché l’accumulo di calore nei mari potrebbe favorire un peggioramento sostanziale anche con una minima corrente di aria fresca.

Luglio segnerà l’arrivo di forti temporali

Immaginiamo l’impatto che potrebbe avere l’arrivo di una massa d’aria fresca proveniente non solo dall’Atlantico, ma anche dal Nord Europa. Ciò potrebbe dar luogo a una tempesta di cui dovremmo seriamente preoccuparci. I fenomeni potrebbero essere intensi e a volte imprevedibili, in particolare temporali la cui distribuzione sarebbe difficile da identificare.

La portata di questi fenomeni sarebbe difficile da valutare. Già assumiamo che potrebbero verificarsi nubifragi diffusi accompagnati da grandinate potenti. La grandine è particolarmente preoccupante, poiché le dimensioni dei chicchi potrebbero essere senza precedenti.

Precipitazioni estreme, frequenza sempre maggiore

Non è la prima volta che negli ultimi anni osserviamo precipitazioni eccezionali. Tuttavia, data la straordinaria ondata di calore che sta caratterizzando questo periodo e che continuerà per un’altra settimana, è importante prestare attenzione. Il mese di luglio potrebbe lasciare un segno significativo, sia in termini di temperature che di precipitazioni.

L’estrema calura che stiamo sperimentando potrebbe avere effetti duraturi sulle temperature future. Ciò potrebbe portare a un aumento delle temperature medie, con conseguenze potenziali per le condizioni di vita e l’agricoltura.

Anche le precipitazioni potrebbero subire cambiamenti significativi. Alcune aree potrebbero sperimentare un aumento delle precipitazioni, mentre in altre potrebbe verificarsi una diminuzione. Ciò avrebbe un impatto significativo sull’approvvigionamento idrico e sulla gestione delle risorse idriche.

Il 2023, anno dalle molteplici sfaccettature

In conclusione, il clima del 2023 sta mostrando segni evidenti di cambiamenti climatici significativi. Le previsioni indicano un possibile deterioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e delle precipitazioni. Questi cambiamenti richiedono la nostra attenzione e possono avere un impatto significativo sul nostro pianeta.

Previsioni e tendenza prossimi giorni

Nella giornata di oggi, nel nord del paese, si prevedono alcune nuvole cumuliformi sparse sulle Alpi e le Prealpi, accompagnate da piogge leggere o temporali. Nel corso della sera, queste nuvole si addenseranno, portando a un aumento dell’intensità dei fenomeni. Nel resto del settentrione, il cielo sarà poco nuvoloso o velato.

Al centro, in Sardegna e nelle regioni meridionali, le previsioni indicano bel tempo per l’intera area il tempo sarà stabile e soleggiato per l’intera giornata.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime rimarranno stabili o subiranno un lieve aumento in tutto il paese. Le massime, invece, aumenteranno nelle zone nord-occidentali, sulle Alpi e le Prealpi, mentre rimarranno stabili nel resto della penisola.

I venti saranno deboli e provenienti da diverse direzioni, con una tendenza a trasformarsi in brezze lungo le coste durante le ore centrali della giornata.

Per quanto riguarda i mari, si prevede che il Mar Ionio e il Basso Adriatico saranno mossi, mentre gli altri mari saranno poco mossi o quasi calmi.

Meteo domani

Il mercoledì, ci sarà un aumento delle nuvole compatte sulle Alpi e le Prealpi, accompagnate da piogge o temporali sparsi. Nel corso della serata, queste precipitazioni si sposteranno verso le pianure del Triveneto. Nel resto del paese, invece, il tempo sarà soleggiato e stabile.

Tendenza per giovedì

Il giovedì, saranno presenti nuvole cumuliformi sparse, con piogge o temporali associati, che si attenueranno nella serata nelle regioni nord-occidentali e in Emilia-Romagna. Il resto del paese godrà di bel tempo.

Verso un weekend con prospettive diverse

Nel nord del paese, ci saranno molte nuvole compatte, accompagnate da piogge o temporali diffusi, che si attenueranno a partire dalla serata di sabato. Nel resto del paese, invece, il cielo sarà ancora sereno per entrambi i giorni.

Ipotesi di cambio meteo

Si prevede l’arrivo di un’onda di calore subtropicale che porterà temperature intense nei prossimi giorni, fino alla fine della seconda decade di Luglio. Questo periodo di caldo intenso si protrarrà per diversi giorni senza significative pause.

In particolare, ci attendiamo che in questa settimana arriveranno nel Mediterraneo isoterme sahariane in alta quota. Ciò comporterà temperature elevate, intorno ai 28°C a circa 1600 metri di altitudine, con alcune stime che indicano anche un’isoterma di 30°C.

Questa massa di calore causerà un aumento generale delle temperature in tutta Italia tra il 17 e il 20 Luglio. Nelle zone interne del Sud, del lato Adriatico e delle isole maggiori, le temperature potrebbero facilmente superare i 40°C, e in alcune località addirittura avvicinarsi ai 43-45°C.

Sono state fatte previsioni che indicano picchi massimi estremi di temperatura intorno ai 48°C, con il rischio che alcune stazioni meteo raggiungano valori record europei, toccando i 50 gradi.

Meteo, la svolta: aria più fresca in terza decade

Per quanto riguarda l’arrivo di temperature più fresche, è ancora presente la possibilità di un cambiamento delle condizioni meteo durante la terza decade di Luglio, anche se non è ancora certo. Il modello americano GFS suggerisce che il caldo intenso persista in Italia fino alla fine di Luglio, mentre altri modelli meteo, come l’europeo ECMWF, indicano un periodo di caldo estremo per almeno dieci giorni.

In conclusione, il meteo prevede un’intensa ondata di calore in tutta Italia, con temperature che potrebbero superare i 40°C in diverse località. Nonostante la possibilità di un cambiamento delle condizioni meteo verso la fine di Luglio, sembra che il caldo intenso persista per un periodo prolungato, forse anche oltre i 10 giorni.