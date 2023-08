Tempesta Patricia irrompe in Italia, improvviso crollo delle temperature: dove

By

Meteo, sull’Italia è prevista una serie di temporali in Italia con un improvviso crollo delle temperature, causando una burrasca estiva fino all’8 agosto 2023. L’analisi e le previsioni meteorologiche indicano un cambiamento significativo, con un temporaneo rialzo anticiclonico seguito da un fronte più intenso che porterà marcata instabilità fino alla fine della giornata di domenica.

Il Centro-Sud sarà interessato da correnti calde di origine africana, mentre il Nord ha sperimentato l’arrivo di temporali intensi già da ieri, 3 agosto. Oggi, una perturbazione organizzata attraverserà l’Italia, portando piogge e temporali.

Fase meteo con calo termico

Durante questo periodo, si prevede un generale abbassamento delle temperature fino a 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. Il clima migliorerà gradualmente con il ritorno del sole previsto per domenica, accompagnato da venti settentrionali. Tuttavia, l’estate tornerà rapidamente con il ritorno dell’anticiclone e del caldo africano.

Oggi, 4 agosto, il Centro-Nord sarà interessato da temporali sparsi, con piogge intense e grandinate. Durante il weekend, il Centro-Sud e il Nord-Est sperimenteranno precipitazioni.

Proiezioni meteo Agosto 2023

Per quanto riguarda il mese di agosto, si prevede che si possano verificare segnali di cambiamenti climatici prematuri nella seconda metà del mese, con alternanza di peggioramenti del tempo e fasi di stabilità e sole. Le proiezioni indicano che il mese potrebbe essere più dinamico rispetto a luglio, ma potrebbero anche verificarsi picchi di calore, pur nella norma per le estati degli ultimi anni.

Si rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti meteo per valutare l’andamento climatico fino a Ferragosto, quando molte persone affolleranno le località turistiche. La variabilità del clima sarà un fattore da monitorare, con l’alta pressione che potrebbe prevalere in alcune fasi.

Infine, si sottolinea che il clima degli ultimi anni è stato caratterizzato da un riscaldamento globale e da estati sempre più calde, portando a temperature superiori ai 35°C in molte località italiane, il che è diventato abbastanza normale durante la stagione estiva. Tuttavia, occorre considerare la variabilità presente e futura nel valutare il concetto di normalità.

Proiezioni

Le proiezioni dei principali modelli fisico-matematici indicano un cambiamento repentino nelle condizioni atmosferiche dopo un periodo di stabilità e caldo moderato. Una forte depressione nord-atlantica, simile a un ciclone, si sta muovendo rapidamente verso l’Italia, con i primi effetti attesi giovedì. Inizialmente, il nord Italia sperimenta temporali, grandinate, nubifragi e raffiche di vento.

Il rischio di grandinate di dimensioni considerevoli è maggiore nel nordest e nell’alta Lombardia, a causa della differenza di temperatura tra alta e bassa quota, che favorisce lo sviluppo di temporali estremi. Le masse d’aria fredda associate al ciclone possono generare supercelle, con forti colpi di vento oltre i 100 km/h, grandinate di medio-grosse dimensioni e nubifragi. Tuttavia, bisogna sottolineare che questi fenomeni saranno localizzati e non coinvolgeranno tutte le zone.

Meteo oggi e domani

Anche oggi, venerdì 4, e domani sabato 5 agosto, si prevedono violenti temporali. Venerdì, il centro Italia sarà coinvolto, in particolare Marche, Umbria, Abruzzo e zone interne della Toscana, insieme a Friuli, Veneto e Emilia Romagna. Sabato, il rischio di temporali riguarderà anche Puglia e Molise, a causa del brusco calo delle temperature che promuoverà forti movimenti convettivi. Sarà necessario seguire gli aggiornamenti meteo per ottenere maggiori dettagli sulle aree colpite dal maltempo.

Dettaglio previsionale di oggi

Nel Nord Italia, ci saranno diffuse condizioni di instabilità in tutti i settori, con la possibilità di rovesci e temporali, alcuni dei quali potrebbero essere localmente intensi, accompagnati da colpi di vento e grandine. Nell’Emilia Romagna, si prevedono fenomeni più frammentati.

Al Centro Italia, si prevedono temporali forti e possibili nubifragi su Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio e sera, anche Lazio e Abruzzo saranno interessati da precipitazioni intense. Si segnala un rischio di grandine, specialmente tra l’Appennino e l’Adriatico.

Meteo Sud

Nel Sud Italia, ci sarà una nuvolosità irregolare sulla Sardegna, con la possibilità di rovesci e qualche temporale isolato, in diminuzione nella seconda parte della giornata. Altrove, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma con una tendenza a temporali, anche forti, nel tardo pomeriggio e sera su Campania, Molise e Puglia settentrionale.

Sono previsti temporali anche nell’ovest della Sicilia. Le temperature caleranno nettamente al Nord e in parte del Centro, mentre aumenteranno temporaneamente al Sud. I venti saranno moderati o forti, con rotazione ciclonica, e i mari saranno molto mossi, localmente agitati.

Verso Ferragosto

Dall’analisi dei modelli matematici più recenti, sembra che dopo una fase instabile, fresca e temporalesca intorno al 3 e 6 agosto, ci sia una tendenza a ritornare verso condizioni di stabilità atmosferica relativa. Tuttavia, non saranno esclusi disturbi locali nelle aree interne, con la possibilità di temporali causati dal calore. Nel cuore di agosto, le emissioni modellistiche suggeriscono una maggiore stabilità atmosferica, con il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, che potrebbe unirsi parzialmente all’alta pressione di matrice africana. Questo potrebbe interessare maggiormente le regioni del Sud, ma non ci si aspetta un’onda di calore eccezionale.

Possibili temporali

Per quanto riguarda i rischi di fenomeni convettivi, sembra che diventino un po’ più marcati nel periodo compreso tra il 10 e il 13 agosto, soprattutto nelle aree a nord del fiume Po e nelle zone di Nord-est. In queste zone, non è esclusa la possibilità di temporali di moderata o forte intensità.

Alcuni modelli ipotizzano un possibile ritorno del promontorio anticiclonico africano durante la settimana di Ferragosto, interessando le regioni meridionali e le Isole Maggiori.

Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti, anche se si prevede un ritorno a condizioni di tempo caldo e soleggiato al Sud, non ci si aspetta un’onda di calore paragonabile a quella di fine luglio. Le temperature non dovrebbero superare eccezionalmente i +36°C o +37°C, con solo alcune aree interne dell’estremo Sud e della Sicilia che potrebbero raggiungere valori al di sopra dei +40°C.

Meteo 15 Agosto 2023

La giornata di Ferragosto dovrebbe trascorrere abbastanza tranquilla, con condizioni di tempo stabile, caldo e soleggiato, secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli.

Dopo Ferragosto, si prevede che le giornate continueranno a essere stabili e soleggiate, ma nel complesso rispecchieranno le condizioni climatiche normali per il periodo, senza eccessi di caldo. Solo nelle zone dell’estremo Nord, lungo l’area alpina e prealpina, potrebbero verificarsi locali fenomeni di instabilità tipici del periodo.