Esodo estivo di agosto, al via il primo weekend da bollino nero

Ha inizio, oggi, il primo vero grande esodo delle vacanze estive. Saranno tantissimi coloro che, in questo weekend, si metteranno in viaggio, tanto che la Società Autostrade ha classificato questo fine settimana come da “bollino nero”.

Vediamo insieme quali sono i tratti autostradali maggiormente interessati dall’esodo dei vacanzieri, sia di quelli in partenza, che di quelli di ritorno.

Esodo estivo, i giorni peggiori

Le vacanze stanno finalmente per iniziare per la maggior parte degli italiani, specie per coloro che hanno scelto il mese di agosto per riposarsi e rilassarsi. Ma per altri, invece, per i cosiddetti “vacanzieri di luglio”, stanno per finire e molti sono sulla via del ritorno a casa.

In entrambi i casi, però, questo primo fine settimana di agosto si presenta come da bollino nero su strade ed autostrade italiane. Stando alle previsioni, il traffico risulterà esser particolarmente intenso, specie su alcune autostrade del nostro paese. Sarà, nello specifico, domani mattina il giorno più critico, in particolare sulle strade che dal Nord Italia portano in direzione Sud, ma anche tutte le altre arterie viarie che si snodano verso il Mar Tirreno e verso la zona adriatica.

La stessa identica situazione la si vivrà il prossimo fine settimana, quello del 12 e del 13 agosto. Autostrade per l’Italia ha, infatti, classificato entrambi i fine settimana come da intenso traffico e, come dicevamo in precedenza, da bollino nero per chi si mette in viaggio.

Dall’altro lato, però, per agevolare gli spostamenti ed evitare quanto più possibile il traffico intenso, sono stati predisposti alcuni divieti come, ad esempio, quello per i mezzi pesanti che non potranno circolare nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Le autostrade con maggiore traffico

Ma ci sarà in campo anche la Polizia Stradale con delle campagne di sensibilizzazione per una guida corretta e sicura, soprattutto per chi va in vacanza. A partire, proprio, da sabato 5 agosto, e durante altri due weekend del mese (quello del 12 e quello del 26 agosto), nelle principali aree di servizio, i poliziotti forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale.

Quali saranno le autostrade più trafficate? Sono previste zone di traffico lungo la A4 in direzione Trieste. Ma anche lungo la A14 in direzione Sud e verso le principali località turistiche. Lungo la A1 verso Sud e, ancora, lungo la A3, Salerno – Reggio Calabria.