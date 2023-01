Televisore, se lo spegni così sbagli: consumi il doppio | Abbiamo sempre sbagliato

Il televisore è molto pericoloso per le bollette di fine mese e noi abbiamo sempre sbagliato a spegnerlo, fino ad oggi.

Ci sono moltissimi accorgimenti che si possono mettere in atto al fine di risparmiare sulla bolletta di fine mese. Ma non si tratta solo di questo, infatti è un dovere preservare lo spreco di energia elettrica e strizzare l’occhio all’ambiente per un futuro migliore. Per quanto riguarda il televisore, oggetto oramai indispensabile presente in tutte le case, si parla di una modalità di spegnimento che potrebbe favorire la diminuzione di enegia elettrica oltre che risparmiare sulla bolletta di fine mese.

Perché spengere il televisore correttamente?

Ci sono tantissimi elettrodomestici in casa e uno di questi è il televisore. Un alleato irrinunciabile, tanto che in moltissime case ne trova uno in ogni stanza per rilassarsi – vedere la propria serie preferita o seguire le partite in diretta.

Insomma, questo dispositivo fa compagnia alle famiglie da tantissimi anni e con le nuove piattaforme in streaming è ancora più facile divertirsi. Fino a questo punto tutto bene, se solo non fosse che questo genere di apparecchi consumano e andrebbero spenti nella maniera corretta.

Tutti quanti facciamo lo stesso errore, ovvero lasciare il televisore in stand by per tutta la notte o nei momenti in cui non è accesa. Spegnere completamente il dispositivo significa non sprecare energia elettrica e non pagare cifre esorbitanti a fine mese. E se non c’è il tastino per lo spegnimento, come fare?

Stand By, quanto consuma al giorno?

Ci sono degli studi che sono stati svolti a livello europeo che hanno messo in evidenza di come, un apparecchiatura elettronica in stand by, possa consumare una quantità altissima di energia che impatta sulla bolletta. Questa modalità pesa il 10% sulla bolletta e inoltre è responsabile di emissioni pari a 19 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno.

In pochi lo sanno, ma l’Unione Europea ha messo in atto la direttiva Energy Using Products con un limite fisso dello stand by e tutti i produttori devono attenersi a quanto richiesto. Naturalmente, chi possiede delle apparecchiature molto vecchie avrà un consumo maggiore.

Come spegnere il televisore: il metodo innovativo

Il risparmio energetico è importante ed è diventata una esigenza comune. Non si tratta solo di sensibilità a favore dell’ambiente ma anche cercare di ridurre al massimo costi e sprechi. In un mondo oramai pregno di inquinamento e sprechi, si deve sempre cercare una via utile per rispettare l’ambiente e il futuro dello stesso.

Vista la grandissima offerta di prodotti tecnologici, ci sono alcuni dispositivi che aiutano ad eliminare il problema dello stand by. Sono apparecchi denominati “green” che con un processo interno spengono ogni tipo di apparecchiatura che di solito resta in stand by con la lucina rossa. Un ottimo piccolo investimento per pagare poco e spegnere la tele in modo corretto.