Maurizio Costanzo, quanto guadagna il re della televisione Italiana? Le cifre

Ecco quanto arriva a guadagnare il più importante conduttore della tv italiana, Maurizio Costanzo, stiamo parlando di cifre assurde.

Il successo e la fama di Maurizio Costanzo sono indubbio. Ed è evidente che il celebre personaggio dello spettacolo italiano sia tra i più ricchi che la tv abbia mai visto.

Se siete curiosi di scoprire a quanto il suo stipendio ammonti, non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo. Troverete tutte le informazioni riguardo i guadagni di uno di presentatori e autori più conosciuti in Italia e non solo.

Il successo di Maurizio Costanzo

Conosciamo tutti l’amatissimo personaggio dello spettacolo Maurizio Costanzo. Il celebre personaggio televisivo ha iniziato la sua carriera come giornalista e prosegue come autore di tv e radio.

Inizia la collaborazione con Tv Sorrisi e Canzoni e poi con Grazia. Si occupa anche di scrivere canzoni, come la celebre “Se telefonando” di Mina. Tra i programmi televisivi più famosi da lui scritti e condotti, compare il Maurizio Costanzo Show, che è stato trasmesso dal 1982 e che va in onda anche oggi.

Dall’85 conduce Buona Domenica per varie edizioni e poi programmi come Bontà sua, Italia Mia e S’è fatta notte. Torna a Mediaset al timone del programma L’intervista, dove ospita numerosi personaggi dello spettacolo, uno per puntata, per intervistarlo.

Ancora oggi, Maurizio Costanzo è un uomo di successo, che è riuscito a portare nelle casse di Mediaset un grande fatturato. Naturalmente, ha sempre condotto un certo stile di vita, assieme alla sua storica moglie, Maria De Filippi, anche lei attivissima a Mediaset.

Ma quanto guadagna Maurizio Costanzo e da dove proviene il suo fatturato? Ecco che di seguito vi raccontiamo tutto. Non crederete davvero ai vostri occhi.

Quanto guadagna il celebre conduttore

Chiunque si chieda quanto guadagni il celebre conduttore di Mediaset, dovrebbe tenere presenti le numerose attività alle quali l’uomo ha preso parte.

L’uomo, infatti, nel corso degli anni, è stato autore televisivo, produttore, conduttore, scrittore e anche giornalista.

Proprio per questo, le sue fonti di reddito sono numerose. Grazie alla sua attività giornalistica, ad esempio, come dichiarato dallo stesso Costanzo, l’uomo percepisce una pensione piuttosto esosa.

E poi ancora, dobbiamo tenere ben presente che Maurizio vive anche grazie alle fonti di reddito provenienti dalla moglie, Maria De Filippi, che è senza dubbio una delle conduttrici di maggior successo di Mediaset.

La De Filippi, con la sua Fascino, infatti, vanta un fatturato di 70 milioni di euro. In media, la conduttrice riuscirebbe a guadagnare circa 10 milioni di euro all’anno.

Si tratta di cifre da capogiro che, sommate a quelle di Costanzo, fanno della coppia una delle più ricche del mondo dello spettacolo italiano. Non possiamo dire che i due si possano lamentare. Dopo anni di successi e di sacrifici, ora possono godersi i loro incassi.

E voi cosa ne pensate? Non credete che Maurizio Costanzo guadagni davvero moltissimo grazie alla sua attività e a quella della celebre moglie? Fatecelo sapere!