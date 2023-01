Orietta Berti senza parrucca, sbuca la FOTO: così non l’ha mai vista nessuno

L’icona della musica italiana Orietta Berti ha confessato di indossare sempre la parrucca ma come sta senza? Vediamolo.

In queste settimane Orietta Berti è impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su Canale 5 il giovedì ed il lunedì.

La carriera di Orietta Berti

La cantante Orietta Berti è diventata famosa non solo per la sua voce ma anche per la sua personalità. Ultimamente, anche a seguito del duetto con Fedez ed Achille Lauro, è riuscita a conquistare anche i cuori del pubblico dei giovani e giovanissimi, conquistandoli con i suoi look eccentrici.

Oggi la cantante è impegnata come opinionista al Gf Vip. Una partecipazione, la sua che ha provocato non poche polemiche. Lei stessa, poi, ha dichiarato di aver accettato per il compenso stellare che le è stato proposto. Al Gf Vip la sua voce sembra quella di una nonna o di una mamma che ha sempre una parola buona per tutti ma, al tempo stesso, è tagliente quanto basta.

Per accettare la posizione al fianco di Signorini e la Bruganelli, la Berti ha deciso di lasciare il suo ruolo in Rai, al fianco di Fabio Fazio. Prima della televisione, però, la carriera di Orietta Berti è stata davvero stellare essendo stata la protagonista degli anni Sessanta e Settanta, con la sua musica e la sua voce.

Intanto, nonostante la sua veneranda età (79 anni) ha partecipato anche nel 2022 a Sanremo. La sua musica, anche la scorsa estate, l’ha portata in giro per l’Italia in tour. Forse la sua forza d’animo la deve anche a suo marito Osvaldo con cui è in coppia dal 1967 e ai suoi figli Omar e Otis.

Perché porta la parrucca

Perché Orietta Berti porta sempre la parrucca? La conferma è arrivata proprio durante il Grande Fratello Vip in cui la cantante ha dichiarato di portare la parrucca per questione di comodità. Infatti, tra un tour e una presentazione la Berti non ha sempre il tempo di acconciare la chioma in modo perfetto. Un modo per la cantante anche di evitare che i troppi trattamenti ai capelli naturali possano danneggiarli irrimediabilmente.

Per vedere Orietta Berti senza la parrucca è necessario andare molti indietro nel tempo. I suoi capelli veri sono di un colore rosso che, nel tempo, è diventato il suo marchio di fabbrica. In aggiunta, nella foto senza parrucca, l’Orietta di quegli anni aveva scelto di aggiungere delle meches bionde.

Orietta Berti, inoltre, ha confessato di avere oltre 90 parrucche diverse, molte delle quali sono in America, tra Los Angeles e Las Vegas. Proprio lì alla cantante piaceva vestirsi e truccarsi in modo particolare per i suoi amici della comunità LGBT+. Le parrucche erano un must.