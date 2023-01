Telepass, questo errore è imperdonabile: se lo metti così paghi 2 volte

Telepass: occhio a non compiere questo errore. È davvero imperdonabile: se lo metti così paghi due volte. Ecco come evitare l’inconveniente.

Molti automobilisti preferiscono utilizzare il Telepass per pagare in modo più veloce il pedaggio autostradale. Tuttavia, molti conducenti compiono un errore che può costare davvero caro. Si tratta di un errore imperdonabile, che comporta il doppio addebito del pedaggio. È bene prestare massima attenzione onde evitare di pagare ben due volte.

È vero che il Telepass è un dispositivo pratico e veloce, ma occorre una buona dose di attenzione onde evitare che lo stesso sia posizionato in modo del tutto errato. Se collocato in modo del tutto errato, arreca un danno all’automobilista. Per evitare questo inconveniente, è necessario sapere come posizionare il Telepass in modo corretto.

Telepass: a cosa serve?

Prima di capire come deve essere posizionato correttamente il Telepass, è necessario sapere a cosa serva questo dispositivo. Molti automobilisti preferiscono utilizzare il Telepass per pagare il pedaggio autostradale. La sua funzione è quella di velocizzare l’ingresso in autostrada e concludere il pagamento del pedaggio senza doversi fermare al casello autostradale.

Questa “scatoletta” consente di mettere in comunicazione il transponder con i sistemi che rilevano il passaggio della vettura.

Telepass: ecco l’errore da non compiere

C’è un errore che gli automobilisti compiono quando posizionano il Telepass in auto. Se non collocato bene in modo tale che attraverso le onde trasmissive si autorizzi l’apertura della sbarra, il Telepass può dare dei problemi. Anzi, certe volte l’addebito del pedaggio autostradale è addirittura doppio.

Telepass: dove deve essere posizionato per non fare errori

Per evitare problemi di doppio addebito del pedaggio autostradale è importante che il Telepass sia posizionato nel migliore dei modi. Dove deve essere posizionato? Il dispositivo deve essere posizionato nella parte superiore sul parabrezza. Ogni casa produttrice della vettura indica esattamente dove poter collocare il Telepass per essere riconosciuto attraverso le onde trasmissive.

Telepass: come si acquista?

Il Telepass può essere acquistato online collegando al sito ufficiale di telepass.it. Basta inserire i propri dati personali quelli della propria auto e l’IBAN per l’addebito di tutte le spese. In alternativa, è possibile recarsi in banca o presso un ufficio postale. È possibile procedere con la compilazione dei documenti e ritirare il dispositivo, altrimenti si deve aspettare qualche giorno prima di riceverlo.

Altra soluzione per poter acquistare il Telepass è quella di recarsi presso il Punto Blu. È necessario procedere alla compilazione di tutti i documenti e dopo circa venti minuti si può ritirare immediatamente il dispositivo. Basta fermarsi presso uno dei Punti Blu collocati lungo l’autostrada per ricevere fisicamente ed immediatamente il Telepass.

Il prezzo base del Telepass è pari a poco più di un euro al mese ai quali vanno sommati i costi di ogni pedaggio autostradale ed i servizi accessori.