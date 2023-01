Lecce-Lazio, biancocelesti a caccia del terzo posto

Dopo aver chiuso il 2022 con la pesante sconfitta contro la Juventus la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a far visita al Lecce con l’obiettivo di riprendere il proprio cammino all’inseguimento del terzo posto, obiettivo assoluto della stagione dei capitolini.



Dopo una buona prima parte di stagione il Lecce ospita la Lazio con l’obiettivo di guadagnare punti preziosi in zona salvezza, i salentini hanno chiuso in crescendo il 2022 ed ora sognano di conquistarsi la salvezza il prima possibile.

Baroni si affiderà all’esperienza di Umtiti per limitare la classe di Milinkovic Savic ed il cinismo di Ciro Immobile.

Maurizio Sarri recupera Ciro Immobile ed il bomber napoletano è pronto a tornare a guidare l’attacco biancoceleste che ha sofferto la sua mancanza nei mesi prima della sosta.

I capitolini ritrovano anche Zaccagni che insieme a Immobile e Felipe Anderson tornerà a comporre il tridente titolare che aveva portato Sarri fino al secondo posto in classifica.

🎙️#Sarri: “Non ho avuto modo di vedere i progressi dell’Olimpico, ho ricevuto oggi un report e lo leggerò nei prossimi giorni ma lo vorrò valutare con i miei occhi. Il problema legato al manto erboso riguarda praticamente tutti gli stadi d’Italia”#LecceLazio — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 3, 2023

Lecce con il 4-3-3: Baroni lancia Colombo dal primo minuto

Nessuna novità per Baroni che conferma Umtiti e Baschirotto al centro della difesa davanti a Falcone.

Sulle corsie laterali agiranno Gendrey e Gallo, mentre Hjulmand, Gonzalez e Blin guideranno il centrocampo.

Davanti tanta qualità per i salentini che si affidano a Strefezza e Banda alle spalle di Colombo.

I giallorossi proveranno a coprirsi con ordine per poi provare a ripartire grazie alla velocità ed alla qualità dei propri esterni.

La Lazio ritrova il tridente titolare: pronti Zaccagni, Felipe Anderson e Immobile

La Lazio va a Lecce con l’obiettivo di conquistare i tre punti per rilanciarsi in campionato: Sarri ritrova Ciro Immobile che partirà subito dal primo minuto supportato da Zaccagni e Felipe Anderson.



In porta ovviamente Provedel, davanti a lui pronti Casale e Romagnoli con Lazzari e Marusic sulle corsie laterali.

Cataldi sarà il regista della squadra mentre Vecino e Milinkovic-Savic giocheranno come mezze ali, ancora panchina per Luis Alberto.

Davanti Immobile sarà il titolare con Zaccagni e Felipe Anderson che giocheranno in appoggio al numero 17.

Lecce-Lazio, statistiche

La Lazio ha vinto tre delle ultime 5 sfide di campionato contro il Lecce ma ha perso nella più recente, quella del 7 luglio 2020.

La Lazio ha segnato 41 gol negli ultimi 20 confronti contro il Lecce in Serie A, una media di 2.05 reti a incontro.

Il Lecce cerca il terzo successo consecutivo in Serie A, sarebbe la prima volta dal febbraio 2020.

Lorenzo Colombo è stato coinvolto in quattro gol nelle sue ultime tre gare di campionato con due resti e due assist.