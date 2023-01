“Aborto spontaneo”, la terribile rivelazione in casa reale rattrista i sudditi

Nella casa reale, le tensioni non finiscono mai, escono fuori delle rivelazioni sconcertanti sui membri reali. Questa volta, si parla di “aborto spontaneo”, una notizia che ha sconvolto tutto il mondo, rattristendo milioni di sudditi: scopriamo di più.

La casa reale britannica è continuamente al centro dell’attenzione, soprattutto in questo periodo. Da poco è uscito su Netflix il documentario di Harry e Meghan, composto da sei puntate. Non sono mancate le rivelazioni sconcertanti che hanno lasciato a bocca aperta l’intera famiglia reale e anche milioni di sudditi: scopriamo cosa è accaduto.

Il documentario di Harry e Meghan Markle

Purtroppo, tra i due duchi di Sussex e la monarchia britannica non corre buon sangue, soprattutto dopo l’ultima stangata da parte di Harry e Meghan. La loro mini serie è stata lanciata su Netflix ed ha ottenuto un successo incredibile a causa delle sconcertanti rivelazioni.

In particolare, nel documentario i due hanno fatto altre gravi accuse alla Royal Family e si sono lasciati andare ad una rivelazione davvero scioccante. In particolare, ha approfondito il discorso dell’aborto spontaneo che ha avuto verso luglio 2020. Lei lo aveva già anticipato sul New York Times. Ma ora è saltata fuori tutta la verità, i sudditi sono rimasti senza parole.

La rivelazione sconcertante sull’aborto spontaneo

Harry ha raccontato chequell’aborto di sua moglie fu dovuto allo stress per i tabloid britannici. Tutto iniziò nel 2019, quando Meghan aprì una causa con Associated Newspapers, per aver pubblicato una lettera privata scritta a suo padre Thomas, senza il suo consenso. In quel periodo, la duchessa fu sottoposta ad un grande stress, addirittura non riusciva a dormire per il pensiero del processo.

Inoltre, il duca di Sussex, ha parlato nel dettaglio della dinamica di questo drammatico aborto spontaneo. Ha svelato che è avvenuto in mattinata, dopo il loro risveglio nella loro casa a Montecito, in California. Harry ha raccontato di aver vissuto un’esperienza davvero terribile e di esser rimasto scioccato:

“Credo che mia moglie abbia avuto un aborto spontaneo per colpa dei tabloid. Ho visto tutto coi miei occhi”

E’ anche vero che non esistono prove concrete che colleghino l’aborto allo stress causato dai media, ma ciò che hanno vissuto i duchi di Sussex è stato veramente spaventoso. Sicuramente, la mancanza di sonno, la pressione dei fotografi e tutto lo stress che Meghan Markle ha vissuto all’interno di Buckingham Palace, hanno portato l’ex attrice a vivere un clima molto difficile.

La sua non è stata una gravidanza serena e tranquilla, ma un vero dramma. Fortunatamente questa guerra contro i tabloid è finita poco tempo fa, nel dicembre 2021. L’Alta Corte di Londra ha verificato se effettivamente è stata violata la privacy della duchessa, infatti, fu proprio così. Il giornale, infatti, si è pubblicamente scusato e ha risarcito simbolicamente Meghan Markle con 1 euro e 20 centesimi.