Telepass, è fattibile adoperarlo su targhe diverse? La risposta lascia di stucco molti

Il Telepass può essere un ottimo alleato nel caso in cui si utilizzino spesso le autostrade italiane. Vediamo se si può applicare a targhe diverse.

Con la digitalizzazione che riguarda, ormai, quasi tutti i settori, anche per Telepass ci saranno delle novità.

Telepass: a cosa serve

Il Telepass è una comodità per chi attraversa, con una certa frequenza, le autostrade italiane. Alcuni, però, non sono ancora convinti se stipulare il contratto oppure no, spaventati dalla burocrazia o dai costi.

Nato nel 1989, il Telepass è il sistema che permette di pagare il pedaggio in automatico ed attraversare i caselli senza fermarsi. Materialmente, il Telepass appare come una scatoletta che si chiama trasponder e che va sempre portata con se in auto. E’ proprio la scatoletta ad inviare il segnale alla sbarra di alzarsi e a permettere all’auto di essere riconosciuta.

Per ottenere il telepass si può richiedere in diversi modi, che sia online, al Punto Blu delle autostrade oppure in Banca e all’Ufficio Postale. Sono disponibili numerose altre opzioni consultabili direttamente sul sito. Stipulare un abbonamento a Telepass ti permetterà, in alcuni casi, di usufruire di alcuni vantaggi, tra cui il cashback.

I costi del Telepass sono fissi e variabili ma, in ogni caso, dipendono dal tipo di contratto stipulato. Quello di base, invia fattura ogni 3 mesi e costa 1,26 al mese. A ciò vanno aggiunti i costi dei pedaggi.

Si può usare su targhe diverse?

Quando si stipula un abbonamento a Telepass si deve necessariamente sapere che non si può adoperare la scatoletta su qualsiasi autovettura. Se, infatti, ce lo portiamo dietro e lo usiamo sulla macchina di un parente, le sbarre si alzeranno, ma a casa del proprietario della vettura arriverà una multa a cui si aggiungerà il pagamento della somma per l’intera tratta.

Su un abbonamento a Telepass singolo si possono aggiungere soltanto due targhe. Per poterlo fare si può andare sul sito del dispositivo o, in alternativa, andare in un Punto Blu. Naturalmente, si tratta di un servizio a pagamento che, online si può pagare via bonifico o carta.

In pratica, si dovrà accedere all’area personale del sito oppure tramite app. Si dovrà cliccare sulla voce Dispositivi e Targhe e, successivamente, associare l’altra targa.

Limitare il numero di targhe associabili ad un unico dispositivo viene fatto per evitare che le persone possano approfittarsene. Per questo motivo, se in famiglia siete tre fratelli, con tre macchine diverse, si dovranno necessariamente fare due abbonamenti.